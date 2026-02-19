Adif suspèn la circulació de trens entre València i Catalunya entre les 11.00 h i les 16.00 h pel nou episodi de vent
Protecció activa l'alerta del Ventcat per ratxes superiors als 100 km/h a bona part del país fins divendres
ACN
Barcelona
Adif suspendrà la circulació ferroviària entre la Comunitat Valenciana i Catalunya aquest dijous entre les 11.00 h i les 16.00 h a causa del nou episodi de vent que afectarà el país fins divendres. la mesura només afectarà els trens Intercity i Euromed i no tindrà incidència en el servei de Rodalies. La decisió s'ha pres després que Protecció Civil hagi activat la fase d'alerta del pla Ventcat i el Servei Meteorològic de Catalunya hagi previst ratxes superiors als 100 km/h a bona part del territori fins divendres. En concret, el vent pot tenir especial afectació al Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud de Catalunya.
