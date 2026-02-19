Investigació
La Guàrdia Civil apunta a un trencament del carril o a la soldadura com a causa de l’accident d’Adamuz
Tot i que a l’informe s’exposa que no es poden descartar altres hipòtesis, s’hi enumera que la primera d’elles se centra en «un problema a les infraestructures ferroviàries»
Pablo Gallén
Un informe inicial de la Guàrdia Civil apunta també al trencament del carril de la via o a una fallada de la soldadura com a principals hipòtesis de les causes de l’accident ferroviari ocorregut el passat 18 de gener a Adamuz (Còrdova), que va causar la mort de 46 persones i va deixar més de 150 ferits. És la mateixa idea que considera la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) com a motiu principal de l’origen de la tragèdia.
Tal com apunta EFE, l’informe es va lliurar al jutjat de Montoro (Còrdova), que investiga el succés, el passat 5 de febrer, i és una continuació del que es va elaborar inicialment i es va entregar a la mateixa seu judicial el 22 de gener. Segons les fonts, a l’informe s’hi exposen les «hipòtesis de treball» dels agents de la Guàrdia Civil i es demana dur a terme les «diligències» pertinents per confirmar o descartar diferents qüestions i així poder avançar en la investigació.
L’informe concreta que l’accident es va produir exactament a l’altura del quilòmetre 318,693 de la línia d’alta velocitat Madrid-Sevilla, al terme municipal d’Adamuz, entre les 19:43:37 i les 19:43:41 del 18 de gener. A més, s’indica que el tren Iryo viatjava en direcció a Madrid quan va descarrilar parcialment i va envair el sentit contrari amb els cotxes posteriors, mentre que l’altre tren sinistrat, l’Alvia procedent de Madrid amb destinació Huelva, va passar en aquell moment a una velocitat exacta de 208 quilòmetres per hora.
Tot i que a l’informe s’exposa que no es poden descartar les hipòtesis sobre les causes de l’accident, s’hi enumera que la primera d’elles se centra en «un problema a les infraestructures ferroviàries», amb tres possibles derivades: «un carril o rail de fabricació defectuosa», «una soldadura defectuosa» o «l’estat general del conjunt».
Per això, els investigadors han demanat a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) totes les dades existents sobre els lots de rails utilitzats al tram del sinistre; s’ha sol·licitat al jutjat una anàlisi de quatre mostres de la soldadura i també s’estan examinant les travesses, el balast, el carril, els clips i més soldadures de tot el tram que es va renovar. La segona de les hipòtesis és que un tren anterior pogués haver perdut una peça que, al seu torn, hagués danyat la infraestructura; per això s’han demanat dades sobre l’estat dels trens que van circular per la zona per verificar si s’ha perdut alguna peça.
Finalment, l’informe apunta a una altra hipòtesi, denominada d’«altres causes», en la qual s’al·ludeix a un possible «sabotatge» o actuació «terrorista», a una manca de prevenció, a una altra manca de manteniment o a l’ús de materials inadequats a l’obra. Per aquest motiu, s’han demanat informes de laboratori per determinar si hi ha capacitat tècnica per identificar «la presència de traces mecàniques» que indiquin «l’ús d’alguna eina per al tall» o la presència de «substàncies explosives o corrosives».
