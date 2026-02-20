Investiguen un home per estimbar el seu vehicle per cobrar l’assegurança
L'home va desfer-se el seu vehicle per tal de cobrar els diners corresponents a la indemnització, però irregularitats en l'accident van delatar-lo
Redacció
La Guàrdia Civil ha remès al jutjat de Luarca la investigació duta a terme sobre un home, veí de Muros del Nalón, que presumptament va estimbar el seu vehicle per cobrar la indemnització corresponent de l’assegurança, simulant una sortida de via mentre comprovava una suposada punxada.
Segons ha informat l’Institut Armat, els fets es van produir l’1 d’agost de 2015 en un camí veïnal situat a Ambas vías, a prop de la localitat de Carlangas (Valdés), i el sinistre va aixecar sospites entre els agents del lloc de Navia, que van detectar diverses irregularitats en la declaració de l’accident.
Després de més de cinc mesos d’investigació, durant els quals es va prendre declaració a diversos testimonis i es va analitzar l’expedient del sinistre, les declaracions testificals, els informes de la Guàrdia Civil i de l’entitat asseguradora, així com les imatges del vehicle, la investigació va concloure que l’objectiu del propietari i prenedor de l’assegurança era obtenir una indemnització per la pèrdua total de l’automòbil, que ascendia a 14.425 euros.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca