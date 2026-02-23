Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
L'home ha sortit projectat del vehicle, que li ha acabat passant per sobre
Una persona ha resultat ferida aquest dilluns al matí en ser aixafada pel seu propi tractor. La víctima ha perdut el control del vehicle en topar contra una biga mentre circulava per un camí privat sota un pont de la C-16, a Sant Vicenç de Castellet. Segons els Mossos d’Esquadra, l’objecte formaria part de l’estructura del pont de l’autopista Terrassa-Manresa.
Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 11 del matí, arran d’una trucada que alertava d’un xoc en el punt d’accés a un camí privat situat just sota el pont. El vehicle ha impactat contra l’objecte i, a conseqüència del cop, el conductor ha sortit projectat per la part davantera. El tractor, que ha continuat avançant uns metres, li ha acabat passant per sobre. En arribar, els Mossos d'Esquadra l'han trobat conscient, però ferit.
L'home ha estat atés in situ pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però ara per ara, no ha transcendit el seu pronòstic concret.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa
- Una therian explica per què es comporta com un animal: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- L’exdona de Pujol Ferrusola renuncia al testimoni de Vicky Álvarez, exparella del primogènit, que no declararà per la fortuna a Andorra
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats