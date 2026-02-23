Es fan passar per Sanitat per robar comptes de Whatsapp amb l'excusa de la vacuna de la covid
Els estafadors suplanten la identitat dels usuaris a través d'un codi que els arriba en un missatge de text
Jordi Torres
El Departament de Salut alerta d'una nova estafa que busca suplantar la identitat dels usuaris de Whatsapp. Els ciberdelinqüents es fan passar pel Ministeri de Sanitat informant sobre una suposada dosi de reforç de la vacuna per la covid-19 perquè els facilitin un codi que els permet suplantar la identitat de les víctimes.
A través de dades personals, com ara l'adreça, el número de telèfon o el correu electrònic, els estafadors es guanyen la confiança dels usuaris durant la conversa amb informació privada extreta del mercat negre. Després, demanen a la víctima un codi de verificació que ha rebut per missatge de text i quan els el comparteix, suplanten la seva identitat. Així roben el seu compte de Whatsapp, amb l'objectiu d'usar-lo per a altres fraus, com ara demanar transferències a través de Bizum als contactes de la seva agenda. Aquest frau, però, només és possible si l'usuari té activat el doble factor d'autentificació.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recorda que el Ministeri de Sanitat no està trucant amb relació a cap dosi de reforç per la covid-19, tot forma part d'aquesta estafa, i que els codis de verificació existeixen precisament per a evitar fraus com aquest o altres en els que es fan passar pel servei tècnic de Whatsapp amb la mateixa finalitat.
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Els bombers evacuen els veïns d'un edifici per un incendi a Manresa
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa