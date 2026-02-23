Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Es fan passar per Sanitat per robar comptes de Whatsapp amb l'excusa de la vacuna de la covid

Els estafadors suplanten la identitat dels usuaris a través d'un codi que els arriba en un missatge de text

Noia consultant Whatsapp

Jordi Torres

Manresa

El Departament de Salut alerta d'una nova estafa que busca suplantar la identitat dels usuaris de Whatsapp. Els ciberdelinqüents es fan passar pel Ministeri de Sanitat informant sobre una suposada dosi de reforç de la vacuna per la covid-19 perquè els facilitin un codi que els permet suplantar la identitat de les víctimes.

A través de dades personals, com ara l'adreça, el número de telèfon o el correu electrònic, els estafadors es guanyen la confiança dels usuaris durant la conversa amb informació privada extreta del mercat negre. Després, demanen a la víctima un codi de verificació que ha rebut per missatge de text i quan els el comparteix, suplanten la seva identitat. Així roben el seu compte de Whatsapp, amb l'objectiu d'usar-lo per a altres fraus, com ara demanar transferències a través de Bizum als contactes de la seva agenda. Aquest frau, però, només és possible si l'usuari té activat el doble factor d'autentificació.

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recorda que el Ministeri de Sanitat no està trucant amb relació a cap dosi de reforç per la covid-19, tot forma part d'aquesta estafa, i que els codis de verificació existeixen precisament per a evitar fraus com aquest o altres en els que es fan passar pel servei tècnic de Whatsapp amb la mateixa finalitat.

