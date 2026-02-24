Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
Hem rastrejat les dades de criminalitat dels principals municipis de Catalunya per trobar quin és el poble de més de 20.000 habitants amb menys delictes. El 2025 n’hi ha un que sorprèn: només 379 infraccions penals (prop d’un -21% en un any), el registre més baix del rànquing. Situat a la comarca del Vallès Oriental, té 25.395 habitants segons l'IDESCAT i pertany al partit judicial de Sabadell.
Qui encapçala el rànquing de “poblacions més segures” si es mira el volum total d’infraccions penals recollides al balanç del 2025 (acumulat gener-desembre) per als municipis catalans de més de 20.000 habitants és Castellar del Vallès. El municipi tanca l’any amb 379 infraccions penals, una davallada notable respecte del 2024 (478, és a dir, -20,7%), i es converteix en el registre més baix de les 70 ciutats analitzades al document. D'aquest mateix balanç vam publicar fa uns dies que els robatoris en vehicles es doblen en un any a Manresa.
La fotografia general del conjunt de municipis catalans del mateix llistat és de descens moderat: el total passa de 417.845 (2024) a 404.309 (2025), un -3,2%. En aquest context, la millora de Castellar és especialment significativa: baixa sis vegades més que la mitjana del conjunt. Al darrere, dins el mateix rànquing de menor delinqüència registrada, hi apareixen Manlleu (400), Olesa de Montserrat (454), Esparreguera (477) i Vilassar de Mar (573).
La clau de Castellar del Vallès és que les xifres són baixes en gairebé tots els indicadors més visibles al carrer. El 2025 suma 58 furts (quan la mediana de municipis se situa per sobre dels 500), 4 robatoris amb violència o intimidació (el valor més baix del llistat) i 8 sostraccions de vehicles. La criminalitat convencional baixa de 312 a 246 (-21,2%), i també retrocedeixen registres com el tràfic de drogues (8 a 4, -50%). Ara bé, el balanç deixa un matís important: els robatoris amb força pugen lleument (15 a 18, +20%) i, dins d’aquests, els robatoris amb força a domicilis creixen amb més intensitat (11 a 18, +63,6%), tot i que continuen sent xifres petites.
Registres baixos
En delictes sexuals, Castellar presenta el registre més baix: passa de 7 a 1 (-85,7%). També és rellevant el pes de la delinqüència digital en una ciutat amb pocs fets totals: la cibercriminalitat baixa de 166 a 133 (-19,9%), però representa aproximadament un de cada tres delictes del municipi. Les estafes informàtiques reculen (161 a 117, -27,3%), mentre que els altres ciberdelictes pugen (5 a 16), un patró que també es veu al conjunt de ciutats (on les estafes baixen però els “altres” tendeixen a créixer).
Que Castellar del Vallès surti com “la més segura” en aquest rànquing no vol dir que sigui un municipi exempt de problemes: amb números tan baixos, qualsevol variació puntual pot fer moure molt els percentatges, i el concepte de seguretat també depèn de la taxa per habitant i de la percepció ciutadana. Però, mirant estrictament el que reflecteix el document, el 2025 deixa una idea clara: Castellar combina pocs delictes i una baixada intensa en el total anual, amb un repte que guanya pes arreu del país: la prevenció i resposta davant la delinqüència digital i, en menor mesura, l’atenció a la intrusió en domicilis.
- Busquen un jove que va desaparèixer dilluns quan anava de Marganell a Castellbell i el Vilar caminant
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades