Una grup de joves de 13 a 15 anys viola una menor a València i després difon els vídeos
La Policia Nacional només ha pogut detenir tres dels quatre acusats, perquè el quart té 13 anys i és inimputable
Teresa Domínguez
Tres menors de 14 i 15 anys han estat detinguts com a presumptes autors de la violació grupal d’una altra menor de 16 anys, uns fets que haurien tingut lloc el passat 10 de febrer en un centre comercial de la ciutat de València, tot i que han transcendit ara perquè els arrestos es van produir aquest dilluns mateix.
En un principi, només hi hauria tres detinguts, tot i que en l’agressió sexual en grup hi haurien participat quatre joves. Aquest quart implicat, germà d’un dels acusats, només té 13 anys i no arriba a l’edat mínima per tenir responsabilitat penal, que a Espanya està fixada als 14.
Van difondre els vídeos de la violació
Els tres menors detinguts també estan acusats d’un delicte contra la intimitat i de revelació de secrets, ja que van difondre les imatges de l’agressió sexual després d’enregistrar-les, evidentment sense el consentiment de la víctima.
El cas s'ha destapat, precisament, perquè els presumptes agressors van difondre el materian entre els seus amics i companys de l'institut, on tots ells —inclosa la noia— són alumnes. Un estudiant més gran va alertar la direcció del centre, que va parlar amb la víctima i la seva família, fet que va portar a formalitzar la denúncia.
Les càmeres de seguretat
A partir d'aquí, el cas es va posar en mans del Grup de Menors (Grume) de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de València, que, després d'analitzar les cambres de seguretat del centre comercial -la violació es va produir als lavabos- i prendre declaració a la víctima i als sospitosos van detenir aquest dilluns a la tarda els menors.
Els agents també han rastrejat les xarxes socials per esbrinar si, a més d'ensenyar aquestes imatges a menors de l'entorn social i escolar de la víctima i, segons sembla, enviar-les a través d'un servei de missatgeria, han arribat a penjar-les en alguna xarxa social.
En llibertat vigilada
La Fiscalia de Menors va citar els tres investigats aquest dimarts i va establir com a mesura cautelar la llibertat vigilada i una ordre d'allunyament que els impedeix comunicar-s'hi per qualsevol mitjà o acostar-se a menys de 50 metres de la noia. Tots tres estan acusats un delicte d'agressió sexual amb accés carnal i un altre contra la intimitat per descobriment i revelació de secrets, per haver-la gravat sense permís i haver mostrat les imatges després a altres persones.
