Mor Antonio Tejero, el guàrdia civil que va protagonitzar l'intent de cop d'estat del 23-F
L'extinent coronel ha mort el dia en què s'ha desclassificat els documents del 23-F
Redacció
Antonio Tejero ha mort als 93 anys. Així ho ha pogut confirmar Levante-EMV, del grup editorial de Regió7, a través de diverses fonts de reconeguda solvència, després que diversos mitjans nacionals —el diari El País i la Cadena SER— publiquessin la notícia sobre la defunció del tinent coronel.
El protagonista del 23F ha mort en un hospital d’Alzira el mateix dia que s’han desclassificat els documents relatius a l’intent de cop d’estat a la pàgina web de la Moncloa. Entre aquests, hi ha una extensa transcripció de cintes amb converses telefòniques amb diverses persones, intervingudes a l’esposa de Antonio Tejero.
Condemnat a 30 anys de presó
Tejero, juntament amb 200 guàrdies civils, va irrompre al Congreso de los Diputados amb una pistola a la mà la tarda del 23-F, mentre se celebrava la segona sessió de votació per a la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo com a president d’Espanya. Dos anys més tard, el guàrdia civil va ser processat i condemnat a 30 anys de presó pel delicte de rebel·lió militar amb reincidència, i expulsat de la Guardia Civil.
El 1993 va obtenir el tercer grau, i el 1996 va sortir de la presó en llibertat condicional. Aquella tarda, Tejero va entrar a l’hemicicle cridant i intentant imposar la seva llei per mitjà de la violència. Les seves paraules van passar a la història: «Quiet tothom!», va cridar amb l’arma enlaire.
L’octubre de 2025, el protagonista del 23-F es trobava en una clínica privada de la comarca de la Ribera Alta en estat crític, i es va estendre el rumor de la seva mort, que posteriorment la família va desmentir. A partir d’aquell moment, diversos mitjans van difondre que Tejero continuava amb vida.
Al llarg d’aquella jornada també es va saber que el militar havia rebut l’extrema unció la tarda-vespre de dimecres de mans d’un dels seus fills, ordenat sacerdot, tot i que aquesta informació no era certa. És el mateix hospital on va morir la seva esposa, Carmen Díez, el 2022.
