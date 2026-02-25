Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor Antonio Tejero, el guàrdia civil que va protagonitzar l'intent de cop d'estat del 23-F

L'extinent coronel ha mort el dia en què s'ha desclassificat els documents del 23-F

El teniento coronal de la Guardia Civil, Antonio Tejero, durante el golpe de Estado del 23-F.

El teniento coronal de la Guardia Civil, Antonio Tejero, durante el golpe de Estado del 23-F. / Europa Press

Redacció

Madrid

Antonio Tejero ha mort als 93 anys. Així ho ha pogut confirmar Levante-EMV, del grup editorial de Regió7, a través de diverses fonts de reconeguda solvència, després que diversos mitjans nacionals —el diari El País i la Cadena SER— publiquessin la notícia sobre la defunció del tinent coronel.

El protagonista del 23F ha mort en un hospital d’Alzira el mateix dia que s’han desclassificat els documents relatius a l’intent de cop d’estat a la pàgina web de la Moncloa. Entre aquests, hi ha una extensa transcripció de cintes amb converses telefòniques amb diverses persones, intervingudes a l’esposa de Antonio Tejero.

Condemnat a 30 anys de presó

Tejero, juntament amb 200 guàrdies civils, va irrompre al Congreso de los Diputados amb una pistola a la mà la tarda del 23-F, mentre se celebrava la segona sessió de votació per a la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo com a president d’Espanya. Dos anys més tard, el guàrdia civil va ser processat i condemnat a 30 anys de presó pel delicte de rebel·lió militar amb reincidència, i expulsat de la Guardia Civil.

El 1993 va obtenir el tercer grau, i el 1996 va sortir de la presó en llibertat condicional. Aquella tarda, Tejero va entrar a l’hemicicle cridant i intentant imposar la seva llei per mitjà de la violència. Les seves paraules van passar a la història: «Quiet tothom!», va cridar amb l’arma enlaire.

L’octubre de 2025, el protagonista del 23-F es trobava en una clínica privada de la comarca de la Ribera Alta en estat crític, i es va estendre el rumor de la seva mort, que posteriorment la família va desmentir. A partir d’aquell moment, diversos mitjans van difondre que Tejero continuava amb vida.

Al llarg d’aquella jornada també es va saber que el militar havia rebut l’extrema unció la tarda-vespre de dimecres de mans d’un dels seus fills, ordenat sacerdot, tot i que aquesta informació no era certa. És el mateix hospital on va morir la seva esposa, Carmen Díez, el 2022.

Dos petits incendis cremen uns 300 metres de bosc a Olius i a Prats de Lluçanès

Mor Antonio Tejero, el guàrdia civil que va protagonitzar l'intent de cop d'estat del 23-F

Multes per als propietaris d’habitatges amb tanques vegetals o arbres que no compleixin la normativa: així ho estableix la llei

Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»

Doble medalla per al CN Manresa a la novena edició del Duatló de Viladecans

El CN Manresa té ganes de donar «molta guerra» en la fase d’ascens

Un informe desclassificat revela que van circular notícies falses per implicar el Rei en el 23-F

Els ‘therians’, en perill: els gossos comencen a atacar al carrer aquells que se senten animals

