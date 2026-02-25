Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
L’home, que es troba en una situació econòmica i de salut delicada, aportava 360 euros mensuals als dos joves
Oriol García Dot
L’Audiència Provincial de les Illes Balears dicta sentència sobre el cas d’un pare resident a les Illes Balears que mantenia els seus dos fills de 20 anys. Els nois no treballaven ni tampoc estudiaven per decisió pròpia.
El pare pagava 180 euros mensuals a cadascun dels seus fills, obligat per la sentència d’un jutjat d’instància fa uns mesos. Els dos joves van deixar els estudis als 16 anys i, en els darrers quatre anys, només han tingut una feina, que van abandonar voluntàriament al·legant que «no els omplia», segons informa El Debate, mitjà que ha tingut accés a la resolució judicial del cas.
El tribunal ha considerat que la pensió d’aliments per a majors d’edat no ha de ser eterna, i menys quan hi ha desinterès per part dels beneficiaris. Tot i que aquesta obligació es basa en el principi de solidaritat, sempre s’ha de compensar amb l’actitud de qui sol·licita ajuda.
Necessitat «creada per la pròpia conducta»
Aquesta decisió sembla alinear-se amb la doctrina recent del Tribunal Suprem: els aliments als fills no s’extingeixen per la majoria d’edat, sinó que l’obligació s’estén fins que assoleixin la suficiència econòmica, sempre que la necessitat no hagi estat creada per la conducta del mateix fill, segons informa Winkels Abogados.
I en aquest cas, la situació de passivitat i manca de motivació personal dels dos joves evidencia que no poden ser considerats en situació de necessitat, ja que aquesta necessitat ha estat «creada per la pròpia conducta», cosa que extingeix el dret a percebre la pensió.
A aquesta situació dels fills s’hi afegeix que el pare es troba actualment en dificultats econòmiques i de salut, fet que agreuja encara més el cas, segons l’Audiència Provincial.
