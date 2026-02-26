Tres dies
Busquen a Susqueda un home de 27 anys desaparegut des de fa tres dies: només han trobat el cotxe
El vehicle de l'home desaparegut es va trobar a prop del Santuari del Far, per la qual cosa la recerca se centra en aquesta zona, incloent coves i la cinglera
Eva Batlle
Recerca activa al municipi de Susqueda per localitzar un home de 27 anys desaparegut des de fa tres dies, que va informar que es dirigia cap a aquesta zona.
El dispositiu es va activar aquest dimecres a primera hora de la tarda, després que la família presentés la corresponent denúncia als Mossos d’Esquadra.
La Unitat de Comandament Mitjana dels Bombers, que coordinen la recerca, està ubicada al centre social de Sant Martí Sacalm.
Sobre el terreny hi treballen diverses unitats dels Bombers i dels Mossos d’Esquadra. Des del cos de Bombers informen que ahir ja hi van participar el Grup Caní, els GRAE i el servei de drons i que, juntament amb dotacions (n’hi ha 16) de diversos parcs, s’hi va fer el relleu i hi han tornat a ser aquest dijous al matí. Per part dels Mossos, també hi participen efectius de Seguretat Ciutadana, entre altres unitats.
Pel que fa a la zona de cerca, el vehicle del desaparegut es va localitzar al voltant del Santuari del Far i, a partir d’aquí, s’està intentant trobar l’home. Per aquest motiu, s’està rastrejant des d’aquesta àrea en endins, coves, així com al fons de la cinglera, per descartar possibles paradors, informen els Bombers.
