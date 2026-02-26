Accident
Mor una dona atropellada per un autobús a Empuriabrava
Es tracta del segon accident de trànsit urbà mortal de les comarques gironines de la setmana
ACN
Una dona de 42 anys ha mort aquest dijous al matí a Castelló d'Empúries després de ser atropellada per un autobús de línia regular del municipi. La víctima treballava de mestra a l'institut escola d'Empuriabrava,
L'accident ha tingut lloc cap a les 9 del matí, en el sector Pla de Roses, en un carrer proper al centre educatiu. Segons les primeres informacions, la víctima estava travessant quan el vehicle l'ha envestit, per causes que encara s'estan investigant per part de la Policia Local de Castelló d'Empúries.
El succés ha mobilitzat els Bombers i el SEM fins al lloc dels fets. Els sanitaris malgrat els intents no han pogut fer res per salvar a la vida a la docent.
Segon accident mortal urbà
Aquest és el segon accident de trànsit urbà mortal de les comarques gironines de la setmana. El primer va succeir dimarts a Camós quan un motorista de 17 anys va perdre la vida després de xocar contra un fanal.
