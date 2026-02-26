Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
23-FVisita Papa a CatalunyaRestaurant GlobusToni Elías a SupervivientesCortafuegoFineArtJYSK
instagramlinkedin

Accident

Mor una dona atropellada per un autobús a Empuriabrava

Es tracta del segon accident de trànsit urbà mortal de les comarques gironines de la setmana

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra senyalitzant un accident de trànsit

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra senyalitzant un accident de trànsit / Mossos d'Esquadra

ACN

Empuriabrava

Una dona de 42 anys ha mort aquest dijous al matí a Castelló d'Empúries després de ser atropellada per un autobús de línia regular del municipi. La víctima treballava de mestra a l'institut escola d'Empuriabrava,

L'accident ha tingut lloc cap a les 9 del matí, en el sector Pla de Roses, en un carrer proper al centre educatiu. Segons les primeres informacions, la víctima estava travessant quan el vehicle l'ha envestit, per causes que encara s'estan investigant per part de la Policia Local de Castelló d'Empúries.

El succés ha mobilitzat els Bombers i el SEM fins al lloc dels fets. Els sanitaris malgrat els intents no han pogut fer res per salvar a la vida a la docent.

Notícies relacionades

Segon accident mortal urbà

Aquest és el segon accident de trànsit urbà mortal de les comarques gironines de la setmana. El primer va succeir dimarts a Camós quan un motorista de 17 anys va perdre la vida després de xocar contra un fanal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
  2. Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
  3. Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
  4. Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
  5. Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
  6. Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
  7. El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
  8. Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de 'Supervivientes

Detinguts 4 homes per robar gent gran o malalta a l'aparcament del CAP de Piera amb el mètode de "la sembra"

Detinguts 4 homes per robar gent gran o malalta a l'aparcament del CAP de Piera amb el mètode de "la sembra"

Protecció Civil incorporarà un centenar de nous vehicles, canviarà els uniformes i crearà la divisió territorial del Penedès

Protecció Civil incorporarà un centenar de nous vehicles, canviarà els uniformes i crearà la divisió territorial del Penedès

La Generalitat atorga a Jaume Torrejon, cap del taller de Mosaics Martí de Manresa, el Diploma de Mestre Artesà Mosaista Hidràulic

La Generalitat atorga a Jaume Torrejon, cap del taller de Mosaics Martí de Manresa, el Diploma de Mestre Artesà Mosaista Hidràulic

Més de la meitat dels adolescents espanyols coneix algú que s’ha autolesionat

Més de la meitat dels adolescents espanyols coneix algú que s’ha autolesionat

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: trams enquistats i problemes de mobilitat a Barcelona durant la vaga de FGC

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: trams enquistats i problemes de mobilitat a Barcelona durant la vaga de FGC

Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer

Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer

“No podem confirmar celebracions o actes”: la postura de la Conferència Episcopal sobre la visita del Papa a Montserrat

“No podem confirmar celebracions o actes”: la postura de la Conferència Episcopal sobre la visita del Papa a Montserrat

Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet

Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
Tracking Pixel Contents