Protecció Civil incorporarà un centenar de nous vehicles, canviarà els uniformes i crearà la divisió territorial del Penedès
A la Catalunya central es contempla l'arribada de sis nous vehicles i quatre nous professionals
Núria Parlon, consellera d'Interior i Seguretat Pública, ha presentat aquest dijous els nous vehicles i uniformes del cos de Protecció Civil de la Generalitat en un acte en què s'ha anunciat que la flota motoritzada creixerà dels 10 vehicles actuals als 108 i que la plantilla passarà de tenir 168 places a les 255. A la Catalunya central es contempla l'arribada de sis nous vehicles i quatre nous professionals i la creació de la divisió territorial del Penedès.
"La voluntat del Govern és redimensionar el servei de Protecció Civil, dotant-lo de l'equipament i els vehicles necessaris per poder fer front als nous reptes en la gestió de les emergències”, ha justificat Parlon.
Per a la mobilitat, la Generalitat té previst adquirir 96 SUV híbrids endollables (PHEV). “Són vehicles que prioritzen la seva autonomia de bateria amb baix consum i baixes emissions, expressant el nostre compromís mediambiental”, segons la consellera. També es contempla l'adquisició d'una furgoneta per a l'operativa territorial i una pick-up per a activitats de logística. Es farà una licitació amb un contracte pluriennal (2026-2027) per un valor de 7,87 milions d'euros.
Vehicles a banda, l'altre canvi més visible al cos de Protecció Civil seran els nous uniformes, més operatiu i adequat a les tasques que realitzen. Un polo tècnic substitueix la camisa, en la línia de la majoria de cossos d’emergències i seguretat. Aquest canvi de vestuari està pressupostat en uns 517.000 euros.
Quant a l'expansió de la plantilla, actualment s’està duent a terme la incorporació de 87 noves places, de les quals 74 són de personal tècnic, 4 de personal operador del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, i 9 places de persones d’administració. De totes elles, 34 es destinaran als serveis territorials: Alt Pirineu (3), Barcelona (7) Catalunya Central (4), Girona (6), Lleida (4), Penedès (3), Tarragona (5) i Terres de l’Ebre (2). També es preveuen places de suport administratiu.
En aquest sentit, el desplegament territorial de Protecció Civil es veu augmentat de forma molt rellevant en els serveis territorials a les vegueries, amb el doble del nombre d’efectius amb què es comptava fins ara, augmentant la proximitat al món local per donar suport als municipis i als consells comarcals des de ben a prop. I cal destacar que es crea el servei territorial a la vegueria del Penedès.
Està previst que el gruix d’aquest nou personal, que treballarà des del territori, s’incorpori de forma efectiva al llarg de les pròximes setmanes.
