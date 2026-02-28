Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local de Martorell intervé en una botiga que venia tabac a menors d'edat

A més a més venien tabac de manera il·legal, obrint els paquets i cobrant per cada cigarreta

La Policia Local de Martorell intervé contr la venda il·legal de tabac en un establiment.jpg

La Policia Local de Martorell intervé contr la venda il·legal de tabac en un establiment.jpg / Policia Local de Martorell

E.F.B.

Manresa

La Policia Local de Martorell va intervinguda la venda il·legal de tabac en un establiment de la població. Després d'obtenir informació que en una botiga d’alimentació del municipi es venia tabac de manera il·legal i a menors, es va dissenyar un dispositiu per confirmar aquests fets sobre la possible venda il·legal de tabac.

Per això, un agent de paisà va entrar a la botiga i va fer una compra simulada, podent adquirir dues cigarretes soltes per 0,40 euros cadascuna, confirmant així la venda il·legal. Durant la inspecció, els agents van localitzar diversos paquets oberts i sense precinte sota el taulell i van procedir al seu decomís.

Els fets van ser recollits en acta i traslladats a la Guàrdia Civil, competent en matèria de control del tabac. Aquesta venda la feien també en el cas de menors.

