Condemnen un mosso que es va quedar el mòbil i els auriculars d'un home mort al carrer

Els fets van tenir l'octubre del 2021 a Santa Coloma de Gramenet

Dos agents dels Mossos d'Esquadra

Dos agents dels Mossos d'Esquadra / arxiu

ACN

Barcelona

La secció tercera de l'Audiència de Barcelona ha condemnat un mosso d'esquadra a 13 mesos de presó per quedar-se el mòbil i els auriculars d'un home mort al carrer. Els fets es remunten a la nit del 27 d'octubre del 2021, quan l'agent va anar a un servei al carrer Pedró de Santa Coloma de Gramenet per la mort d'un home. La sentència dona per provat que els agents del torn de tarda van entregar una motxilla del mort a l'acusat i el seu company, per tal que la incorporessin a l'atestat. Dins la motxilla hi havia un mòbil i uns auriculars, així com documentació, un anell i un rellotge. A l'acta de la custòdia, però l'agent no va fer constar el mòbil i, més tard, va anotar que hi havia uns auriculars blancs, però no els que hi havia realment.

Això va ser en resposta al cap de la unitat d'investigació de l'ABP de Santa Coloma, que va requerir als agents un informe policial, ja que va considerar que la cadena de custòdia no estava ben feta.  Dies més tard, la família de l'home mort va anar a recollir les seves pertinences i va assegurar que faltaven el mòbil i els auriculars.

La sala considera provat que l'agent, "aprofitant" la circumstància que en l'exercici de la seva activitat professional com a mosso d'esquadra va tenir accés a les pertinences del mort, i que els dispositius existien i van desaparèixer, i descartant que la desaparició fos cosa del seu company, "se'ls va quedar en el seu propi benefici, quan tenia l'obligació de tornar-los".

La sala inhabilita l'home per a treballar com a policia durant el temps que duri la condemna. A més, haurà d'indemnitzar la família de l'home mort amb 850 euros, que corresponen al valor dels objectes que es va apropiar.

