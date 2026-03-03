Una estafa en comprar un BMW per 3.000 euros acaba als jutjats
Alerta amb els frau online: anuncis massa barats poden amagar enganys, pagaments avançats i identitats falses a les plataformes de compravenda
Un jove comprador gallec va caure el 2021 en una estafa a internet després de topar amb un anunci que li va semblar irresistible: un BMW X3 per només 3.000 euros, un preu molt per sota del valor habitual del model.
Segons el relat dels fets, el suposat venedor li va assegurar que podia reservar el vehicle si feia un primer pagament com a dipòsit. L’argument era “bloquejar” altres possibles compradors, i l’import fixat va ser de 900 euros. El comprador va fer la transferència al compte indicat i, un cop confirmat el pagament, va emprendre el viatge fins a Múrcia, recorrent gairebé mil quilòmetres, perquè allà hi residia —teòricament— la persona amb qui havia negociat.
Quan va arribar al punt acordat, la situació va quedar clara: no hi havia ni cotxe ni venedor. Tot plegat era un frau online muntat a través d’un anunci fals, i el comprador va entendre que havia estat víctima d’un engany.
Després d’això, va presentar una denúncia al jutjat de Mondoñedo (Lugo). Ara, després de cinc anys d’espera, la setmana vinent s’ha de celebrar el judici del cas.
L’acusació se centra en una dona, major d’edat i sense antecedents, identificada com a propietària del compte bancari on es van ingressar els 900 euros. Tot i això, no ha quedat acreditat públicament si va ser ella qui va publicar l’anunci del BMW o si una altra persona va utilitzar el seu compte.
Segons la fiscalia, se li demana una pena de 15 mesos de presó, una inhabilitació per exercir el dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i una multa de 1.800 euros. El procediment, sempre segons la informació disponible, s’emmarca en un presumpte delicte de blanqueig de capitals per imprudència greu.
El cas torna a posar el focus en els riscos de les compres a internet: quan una oferta és massa bona per ser certa, sovint és el primer senyal d’alarma davant possibles estafes.
