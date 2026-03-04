Ensurt a Sant Vicenç de Castellet i Moià per dos arbres a punt de caure sobre dos edificis
El primer l'han tallat els Bombers i del segon s'ha encarregat el consistori de la capital moianesa
Manresa
Dos arbres han estat a punt de caure sobre dos edificis diferents en poc més de dotze hores, un a Sant Vicenç de Castellet i l'altre a Moià. El primer va ser aquest dimarts a les 9 de la nit, quan un veí d'un edifici del carrer de Manresa va trucar als Bombers de la Generalitat que van enviar una dotació per tallar l'arbre. Van acabar la tasca a 2/4 de 12 de la nit. El segon ha estat aquest dimecres a les 9 del matí a Moià, amb un pi que amenaçava de caure sobre un domicili. En aquest cas, els Bombers han derivat la tasca a l'Ajuntament.
