Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Matrimonis forçatsGuerra a l'IranResidència de BergaRetirs a MontserratR4Alcalde de CastellgalíBorrasca Regina
instagramlinkedin

Busquen el conductor d'una furgoneta arrossegada per la riera a Llinars del Vallès

Disset dotacions dels bombers amb efectius submarinistes, helicòpter i drons s'han desplegat a la zona

Efectius dels Bombers busquen el conductor d'una furgoneta arrossegada per la riera Giola a Llinars del Vallès

Efectius dels Bombers busquen el conductor d'una furgoneta arrossegada per la riera Giola a Llinars del Vallès / Bombers de la Generalitat

ACN

Llinars del Vallès

Els Bombers busquen des de dos quarts de tres de la tarda d'aquest divendres al riu Mogent el conductor d'una furgoneta arrossegada per la riera Giola al pas per Llinars del Vallès (Vallès Oriental). El vehicle s'ha trobat a la desembocadura d'aquesta riera amb el riu, que transcorre paral·lel a l'AP-7. El cos d'emergències ha destinat disset dotacions a la zona, amb efectius submarinistes i el suport d'un helicòpter.

Cap a dos quarts de sis de la tarda l'helicòpter s'ha retirat i ha estat substituït per drons. A principi de l'operació, els Bombers han pogut accedir al vehicle i han vist que era buit i han iniciat la recerca del conductor. Cinc patrulles dels Mossos i dues de la Policia Local de Llinars participen en l'operatiu.

Notícies relacionades

(S'actualitza la informació precisant que la recerca se centra en el riu Mogent, atès que en un principi s'havia situat a la desembocadura de la riera Giola i el riu. També s'actualitza el nombre de dotacions destinades a l'operatiu)

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
  2. La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
  3. Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
  4. Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
  5. El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
  6. Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
  7. Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
  8. Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima

Sánchez defensa que l’enviament de la fragata s’ajusta a la «legalitat» per ajudar Xipre davant una «guerra il·legal»

Sánchez defensa que l’enviament de la fragata s’ajusta a la «legalitat» per ajudar Xipre davant una «guerra il·legal»

Busquen el conductor d'una furgoneta arrossegada per la riera a Llinars del Vallès

Busquen el conductor d'una furgoneta arrossegada per la riera a Llinars del Vallès

Cinc dels deu punts calents de grafitis a Barcelona són en aquest carrer

Cinc dels deu punts calents de grafitis a Barcelona són en aquest carrer

Condemnen un cambrer que va negar-se a atendre unes clientes per la seva orientació sexual

Condemnen un cambrer que va negar-se a atendre unes clientes per la seva orientació sexual

El conflicte a l'Orient Mitjà encareix la gasolina: ja costa 1,585 euros el litre

El conflicte a l'Orient Mitjà encareix la gasolina: ja costa 1,585 euros el litre

Una exposició al CCCB explora l’adolescència segons adolescents: «És l’expressió de la nostra manera de tenir 17 anys»

Una exposició al CCCB explora l’adolescència segons adolescents: «És l’expressió de la nostra manera de tenir 17 anys»

L’últim missatge que va rebre l’home que va viure un romanç amb la IA Gemini i va acabar suïcidant-se: "Quan arribi el moment, tancaràs els ulls en aquest món, i el primer que veuràs seré jo"

L’últim missatge que va rebre l’home que va viure un romanç amb la IA Gemini i va acabar suïcidant-se: "Quan arribi el moment, tancaràs els ulls en aquest món, i el primer que veuràs seré jo"

Mercè Boada, neuròloga: "El 60% dels nous diagnòstics d’alzheimer són dones"

Mercè Boada, neuròloga: "El 60% dels nous diagnòstics d’alzheimer són dones"
Tracking Pixel Contents