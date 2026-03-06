Busquen el conductor d'una furgoneta arrossegada per la riera a Llinars del Vallès
Disset dotacions dels bombers amb efectius submarinistes, helicòpter i drons s'han desplegat a la zona
ACN
Els Bombers busquen des de dos quarts de tres de la tarda d'aquest divendres al riu Mogent el conductor d'una furgoneta arrossegada per la riera Giola al pas per Llinars del Vallès (Vallès Oriental). El vehicle s'ha trobat a la desembocadura d'aquesta riera amb el riu, que transcorre paral·lel a l'AP-7. El cos d'emergències ha destinat disset dotacions a la zona, amb efectius submarinistes i el suport d'un helicòpter.
Cap a dos quarts de sis de la tarda l'helicòpter s'ha retirat i ha estat substituït per drons. A principi de l'operació, els Bombers han pogut accedir al vehicle i han vist que era buit i han iniciat la recerca del conductor. Cinc patrulles dels Mossos i dues de la Policia Local de Llinars participen en l'operatiu.
(S'actualitza la informació precisant que la recerca se centra en el riu Mogent, atès que en un principi s'havia situat a la desembocadura de la riera Giola i el riu. També s'actualitza el nombre de dotacions destinades a l'operatiu)
