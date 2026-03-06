Incident en alta mar
15 persones ateses per inhalació de fum en l’incendi d’un camió en un ferri que anava de Barcelona a Mallorca
La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir quina va ser la causa de l’incendi
Un incendi a la bodega d’un ferri de GNV obliga a desallotjar 200 passatgers de la ruta Mallorca-Barcelona
Lorenzo Marina
Un total de 15 persones han estat ateses per inhalació de fum en l’incendi d’un camió a la bodega del ferri 'Golden Bridge', de la naviliera GNV, quan navegava des de Barcelona a Mallorca amb 172 persones a bord, 126 passatgers i 46 tripulants. D’aquests afectats, tres han participat directament en les tasques d’extinció del foc. Entre el passatge també hi havia deu nens i quatre nadons. Quan el vaixell ha arribat a Palma, Bombers de Palma s’han ocupat de ventilar l’embarcació perquè es dissipés tot el fum acumulat. Investigadors del Laboratori Criminalístic de la Policia Judicial han iniciat les indagacions per determinar quina és la causa que ha originat les flames.
Cap a dos quarts de set del matí d’aquest divendres, el ferri 'Golden Bridge' va alertar els serveis d’emergència que s’estava produint un incendi a la bodega del vaixell quan es trobava a uns 50 minuts d’arribar a l’Estació Marítima del Port de Palma. El personal indicava que el foc estava localitzat en un camió. Salvament Marítim ha mobilitzat mitjans marítims: el vaixell Marta Mata i la Salvamar Libertas per escortar la seva arribada al moll. També s’hi ha sumat l’helicòpter Helimer 203 d’aquesta entitat.
Quan el ferri ha amarrat a l’Estació Marítima 2 del moll de Palma, Bombers de Palma s’han endinsat al vaixell. Un cop han comprovat que el foc estava apagat, s’han dedicat a ventilar-lo perquè es dissipés el fum acumulat a la bodega. Al port també s’han mobilitzat efectius de l’Autoritat Portuària de Balears, Capitania Marítima, Policia Nacional i assistències sanitàries de l’Ib-salut. Una quinzena de persones han estat ateses per inhalació de fum. Una altra persona també ha estat assistida per patir una descompensació diabètica i una altra per ansietat.
Els camioners romanesos Feraru Marian i Flavius Tulan es mostraven preocupats perquè el seu camió frigorífic hagués resultat també danyat, ja que també viatjava a la bodega del 'Golden Bridge'. "Espero que no sigui el nostre", es preguntaven amb inquietud, en desconèixer si era el seu vehicle el que havia resultat afectat per les flames. Aquests transportistes asseguraven que els havien despertat diverses vegades aquella mateixa matinada.
Per la seva banda, tres camioners mallorquins —Toni, David i Santi— es trobaven esperant a la cafeteria de l’Estació Marítima de Palma per poder entrar a la bodega i veure l’estat dels seus respectius camions. "Quan hem arribat a Dragonera, ens ha escortat un vaixell de Salvament Marítim i un helicòpter", ha precisat un d’ells. Quan les comportes s’han obert, molts transportistes han comprovat amb alleujament que el foc havia quedat localitzat en un camió i que el seu vehicle pesant no havia resultat afectat per l’incendi.
