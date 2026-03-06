Possible negligència
Ingressa per una pneumònia i mor per cremades greus: un jutge investiga l’hospital de Bellvitge per la mort d’un pacient
L’home, de 70 anys, tenia una traqueotomia i va patir les ferides al 18% del seu cos mentre es dutxava
Germán González
El 4 de gener de 2024 Eduardo, de 70 anys, va ingressar a l’hospital de Bellvitge per una greu pneumònia. Portava una traqueotomia i, amb els antibiòtics subministrats, va anar millorant durant les setmanes següents. No obstant això, quan semblava que havia de rebre l’alta hospitalària per continuar el tractament en un altre lloc, a causa de la "gran fragilitat pel seu estat de salut", va patir un greu incident.
Va ser el 13 de febrer de 2024 quan Eduardo es dutxava. Tot apunta que va relliscar mentre sortia aigua molt calenta i ni tan sols va poder avisar amb el polsador d’emergència, ni aixecar-se pel seu estat de salut dèbil, ni cridar a causa de la traqueotomia. A conseqüència d’estar molt de temps sota l’aigua molt calenta el pacient va patir cremades de segon grau que van afectar prop del 18% del seu cos. En concret als braços, mans, pit, abdomen i la part anterior de les cames.
Aquell mateix dia, el seu fill Óscar Martínez va rebre la trucada d’una doctora de l’hospital. "Em van explicar que havia patit un accident a la dutxa i que tenia una gran cremada al cos. Quan el vaig anar a visitar vaig veure que tenia embenades les mans, les cames i el tors", explica Óscar a EL PERIÓDICO. Durant aquesta trobada relata que el seu pare intentava comunicar-se amb ell amb gestos, ja que no podia parlar, per transmetre-li que "alguna cosa no anava bé". Assegura que es va adonar de tot en ser "conscient de tota la situació, tenia les facultats cognitives intactes".
Ni Óscar ni el seu lletrat, Daniel Salvador, de Vosseler Abogados, saben quant de temps va poder passar abans de ser atès, però suposen que va ser "una exposició prolongada" per la gravetat de les ferides. El fill assenyala que durant tot el procés de patir aquestes cremades el seu pare "va estar conscient" i sol, per la qual cosa no va poder alertar perquè estava impedit per la traqueotomia. En aquest sentit, remarca que ningú de l’hospital de Bellvitge s’ha posat en contacte amb la família per explicar què va passar a les dutxes "ni per disculpar-se".
Trasllat a Vall d'Hebron
Óscar explica que a l’habitació del seu pare hi havia "tres doctores que estaven a la defensiva" i que li van dir que, davant la gravetat de les ferides, el traslladarien de manera urgent en una ambulància medicalitzada a l’hospital de la Vall d’Hebron. Segons el fill, el metge que el va rebre en aquest centre sanitari es va sorprendre en constatar que les ferides les havia patit en un altre hospital, "però no va fer més comentaris".
Eduardo va ser ingressat a l’UCI de cremats de la Vall d’Hebron i hi va romandre gairebé dues setmanes. Tot i que va rebre tractament per aquestes lesions i va arribar a ser operat va morir el 28 de febrer de 2024 per una fallada multiorgànica. La família creu que la mort és conseqüència de tenir un 18% de la pell cremada i per això consideren que existeix una suposada responsabilitat de l’hospital de Bellvitge en aquesta mort.
Poc després de la mort d’Eduardo es va iniciar un procediment al Jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona, ja que la causa de la mort havia estat per greus cremades i el pacient constava com a donant d’òrgans. Durant gairebé un any, el jutjat va estar esperant l’autòpsia definitiva del pacient. Després de rebre la informació i veure que la família havia donat el consentiment per donar les còrnies, el jutjat va arxivar la causa en considerar que havia estat un desgraciat accident.
Ho va fer sense practicar cap de les diligències sol·licitades per la família d’Eduardo, que va recórrer la decisió judicial davant l’Audiència de Barcelona. Fa un mes aquest tribunal va ordenar reobrir la investigació per determinar si va existir "una possible negligència" en la mort del pacient, ja que no tenia cap supervisió a la dutxa.
L’Audiència de Barcelona insta el jutjat a prendre declaració al sanitari que signa l’informe amb les lesions patides per Eduardo a la dutxa. A més, els lletrats de la família reclamen conèixer el quadrant de personal mèdic i d’infermeria que hi havia el dia de les cremades de la víctima a la planta 12 de Bellvitge per saber com s’organitzaven per atendre els pacients.
En aquest sentit, l’acusació considera que, presumptament, existeix una "clara manca de deure de cura per part del personal de l’hospital de Bellvitge" en l’atenció a Eduardo, ja que mantenen que no es va supervisar la seva dutxa tot i tractar-se d’un pacient amb "gran fragilitat" per la traqueotomia que portava. Els lletrats instaran el jutjat a esclarir "les circumstàncies exactes en què es van produir cremades d’una magnitud tan gran en un entorn hospitalari de referència".
"Resulta incomprensible que un pacient sota custòdia hospitalària pateixi danys d’aquesta gravetat en un acte quotidià com és la higiene", explica l’advocat Daniel Salvador i afegeix que "busquem justícia per a la família" i respostes sobre com un protocol d’higiene va poder acabar en una tragèdia d’aquesta mena.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima
- Detenen una dona per robar amb el mètode de “la sembra” en un supermercat de Berga