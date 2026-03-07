Tribunals
Condemnat un cambrer que es va negar a atendre una parella de lesbianes: "Trio a qui serveixo"
Haurà d’indemnitzar les víctimes amb 2.000 euros per l’angoixa que van patir després del rebuig
Germán González
L’Audiència de Barcelona ha estimat el recurs presentat per la Fiscalia i ha condemnat per un delicte contra els drets fonamentals un cambrer d’un bar de Barcelona que es va negar a servir una parella de lesbianes. En concret, ha revocat la sentència del Jutjat Penal número 25 que absolia l’acusat i li ha imposat una pena de dos anys d’inhabilitació especial per a l’exercici de la seva professió de cambrer, així com el pagament d’una indemnització de 2.000 euros a la parella ofesa.
La sentència estableix que el 5 d’octubre de 2022, F. J. R. Á., era ajudant de cambrer en un bar de Barcelona quan hi van acudir les dones, que eren parella sentimental, per prendre un cafè. Tanmateix, el cambrer els va dir que no era possible i elles van demanar dos sucs de préssec. Com que continuava amb la negativa, "van canviar la comanda a dos sucs de taronja", segons el tribunal, però el condemnat els va respondre "que era millor que abandonessin el local perquè es trobaven en un restaurant i estava a punt de començar el servei de menjars".
Segons indica l’Audiència de Barcelona, les dues dones "no van poder efectuar cap consumició en el local obert al públic esmentat perquè l’acusat es va negar a servir-les per raó de la seva orientació sexual, que menysprea, i que els va atribuir pel gest afectuós amb què poc abans, a la porta de la biblioteca que coincideix amb la terrassa del seu bar, s’havien saludat".
Mitja hora després d’abandonar el local, les dones van tornar a passar per davant del bar i van veure altres clients a la terrassa prenent cafè. Per això van retreure la situació al cambrer, que els va respondre: "us he vist, soc el propietari del local i trio a qui serveixo". En acomiadar-se, les víctimes es van tornar a besar i el cambrer va dir: "Que bonic és l’amor". A conseqüència d’aquest rebuig, les afectades van patir "simptomatologia ansiosa, reactiva vinculada als sentiments d’angoixa que van experimentar per l’episodi descrit".
En la seva sentència de 2023, el jutjat penal va absoldre el processat en considerar que "no era el gerent, encarregat o responsable del local amb poder de decisió real, sinó únicament un ajudant de cambrer". Tanmateix, l’Audiència de Barcelona estima el recurs de la Fiscalia en considerar que va ser l’acusat, independentment del càrrec de responsabilitat que ocupava, qui es va negar a servir les víctimes "per raó de la seva orientació sexual".
En aquest sentit, l’Audiència de Barcelona recorda que "el principi d’igualtat i no-discriminació, evidentment, ha de ser salvaguardat no només pels titulars de les activitats professionals, sinó igualment pels seus subordinats". Per això revoca la sentència i condemna el cambrer a dos anys d’inhabilitació.
