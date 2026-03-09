Sinistralitat urbana
Ni alcohol ni velocitat: aquesta és la causa real de la majoria d’accidents de trànsit a Barcelona
El conductor és el responsable de molts dels sinistres que ocorren a les carreteres
Andrea Valenzuela García
En els dos primers mesos d’aquest any, 13 persones han mort en accidents ocorreguts a les carreteres de Catalunya, segons el balanç provisional publicat pel Servei Català de Trànsit (SCT). A aquest balanç provisional de víctimes, cal sumar-hi 91 ferits greus. D’aquests 13 morts, nou ho han fet en accidents de trànsit ocorreguts al febrer, cosa que suposa dos menys que en el mateix període del 2025.
Balanç 2025
En relació amb el balanç anual provisional de l’any 2025, 144 persones van perdre la vida en vies interurbanes, registrades fins 24 hores després de produir-se el sinistre a Catalunya, cosa que suposa un augment de l’1% respecte de 2024.
A escala nacional, van morir 1.119 persones i 4.936 van patir ferides que van requerir hospitalització en vies interurbanes, segons les dades publicades per la DGT.
Aquestes xifres reflecteixen el segon valor més baix des de 1960, només superat pel del 2019, 2020 i 2021, però les xifres d’aquests anys estan distorsionades per la pandèmia.
Causa d'accidents de trànsit
A diferència del que es podria suposar, la principal causa dels accidents de trànsit a Barcelona, que se situa provisionalment com la província catalana amb més víctimes a la carretera, no és l’alcohol ni l’excés de velocitat. Tot i que conduir sota els efectes de l’alcohol és un factor de risc important, no és tan present en les dades de sinistralitat.
Les col·lisions laterals, els encalços per darrere i les col·lisions frontolaterals són els tipus d’accidents més comuns. Tanmateix, el factor que més sinistres provoca a la ciutat és la falta d’atenció al volant, segons les dades oficials de la Guàrdia Urbana del 2025, que diu que ha estat la causa de 1.595 accidents, cosa que suposa una xifra un 3,44% superior respecte de 2024.
Per darrere de la distracció, hi ha el fet de no respectar la distància de seguretat, amb 969 accidents. Una xifra que ha estat un 1,52% inferior respecte de l’any anterior.
Per sota d’aquestes dues causes principals, apareixen els girs indeguts o sense precaució, la desobediència dels semàfors, o els canvis de carril perillosos.
