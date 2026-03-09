A TOT ESPANYA
9M: Dia de les Persones Desaparegudes: 6.722 famílies busquen els seus éssers estimats i continuen esperant respostes
L’Airam, la Carla, la Sonia, la Tania… Aquests són alguns dels casos, ocorreguts l’últim any, que continuen actius al nostre país
Jorge García
Aquests són els rostres de 10 de les 6.722 persones que estan desaparegudes al nostre país. Deu casos, que van tenir lloc l’últim any, per posar nom i cara a una problemàtica més gran que afecta milers de famílies a Espanya. El dia 9 de març és el Dia de les Persones Desaparegudes. Tot i que els qui coneixen de prop la incertesa i l’esquinç que comporta aquesta realitat viuen cada dia amb el mateix leitmotiv: trobar el seu familiar, saber què li va passar. A Manresa, per exemple, el cas dels germans Orrit va commocionar tota una ciutat, i molts anys després, continua generant incesteses.
Segons l’Informe Anual de Persones Desaparegudes del 2025 del Ministeri de l’Interior i les dades del Centre Nacional de Desapareguts, actualment hi ha a Espanya un total de 6.722 persones de les quals es desconeix on són.
El 2024, l’últim any del qual es tenen dades oficials, el 63% dels desapareguts van ser homes, mentre que un 37% van ser dones. Entorn de la meitat són majors d’edat i l’altra meitat menors, i tan sols el 4,3% (1.123)superen els 65 anys. La comunitat autònoma que presenta més nombre de desapareguts el 2024 són les illes Canàries amb 4.502 denúncies, seguit de la Comunitat de Madrid (4.434).
Aquests són alguns dels casos, ocorreguts l’últim any, que continuen actius:
Airam C.
20 anys. Desaparegut el 16/02/2026 a El Paso, Santa Cruz de Tenerife.
Eren les 16.36 hores del 16 de febrer, quan les càmeres de seguretat van captar l’Airam baixar d’un autobús en una rotonda d’accés a Santa Cruz de La Palma. Aquell mateix dia, a les 18.00 hores, es va produir l’última trucada entre l’Airam i la seva mare, el jove va assegurar que «no sabia on era». No s’ha tornat a saber res d’ell.
L’Airam té autisme, i la seva mare adverteix que «la seva desaparició pot tenir a veure amb la seva condició». La Guàrdia Civil ha trobat la seva motxilla, abandonada a la vora del barri pesquer de Los Cancajos, i els pantalons blaus que portava el dia de la seva desaparició al mar.
Carla G.
4 anys. Desapareguda el 22/4/2025 a Roquetas de Mar, Almeria.
La Guàrdia Civil investiga l’estranya desaparició de la Carla. Des del 22 d’abril del 2025, no hi ha cap rastre que indiqui on es troba.
Té 4 anys i mesura menys de 90 centímetres, i segons les indagacions de la Guàrdia Civil «la seva desaparició podria estar relacionada amb un cas de sostracció parental».
Pablo Cebolla Guerrero
20 anys. Desaparegut el 12/02/2026 a Saragossa.
El Pablo va ser vist per última vegada a la discoteca Kenbo, al centre històric de Saragossa, el 12 de febrer. A poc més de 500 metres hi ha el riu Ebre. En aquesta zona, a les 03.00 de la matinada, «es va perdre el senyal del mòbil» quan va baixar al club nàutic.
Bombers, GEO i familiars el busquen a les zones de menys profunditat del riu. La ciutat està plena de cartells i fotografies del Pablo.
Soraya Borrallo
42 anys. Desapareguda el 15/02/2025 a l’illa de la Palma, Santa Cruz de Tenerife.
La Soraya va néixer a Montemayor (Còrdova),però residia a Santa Cruz de Tenerife. Va ser vista per última vegada «baixant un barranc, a la zona d’El Serradero, on solia banyar-se». Des d’aquell moment, no va tornar a casa i no hi ha rastre d’ella.
«Sempre l’estarem buscant mentre visquem, però cal ser realistes i intentar seguir endavant», confessa la mare. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil va aconseguir ubicar el senyal del seu telèfon mòbil. Segons les seves indagacions, «el dispositiu de la Soraya va baixar per un barranc fins a una zona del mar que conflueix en una piscina natural i no va tornar a connectar-se a l’antena posteriorment», informen els agents de l’UCO. Totes les dades apunten que el cos de la cordovesa pot ser al mar.
Sonia M.
54 anys. Desapareguda el 7/01/2026 a Oropesa del Mar, Castelló.
La policia va trobar el cotxe de la Sonia a Oropesa del Mar (Castelló), pròxim a un barranc amb gran vegetació a 30 metres de la carretera. Tenia un únic cop a la part frontal del vehicle. Les finestretes del cotxe «estaven abaixades a la meitat, hi havia mocadors al seient del pilot i els papers de l’assegurança eren al seient del copilot», segons va informar un portaveu de la família.
«L’estat del cotxe no mostrava signes evidents d’haver tingut un accident. La seva família creu quela «Sonia no ha desaparegut voluntàriament, li han fet alguna cosa».
Faical B.
16 anys. Desaparegut el 23/01/2026 a Alguazas, Múrcia.
Nascut el 2009, i amb tan sols 16 anys, Faical va ser vist per última vegada el 23 de gener del 2026 a Alguazas, Múrcia, on es troba la llar Ankaso Alguazas, un centre d’acolliment especialitzat en menors estrangers no acompanyats.
Mesura aproximadament 1,70 centímetres i s’estima que pesa 65 quilos. Complexió prima, moreno i de cabells curts. L’última vegada que se’l va veure portava un abric negre i sabatilles esportives negres.
Daniel C. i Francisco I.
10 anys i 5 anys. Desapareixen el 20/09/2025 a Torrevieja, Alacant.
El Daniel i el Francisco són germans per part de mare. Les indagacions de la Guàrdia Civil condueixen fins a Lió (França), on ubiquen la mare dels menors i on la dona s’hauria emportat els dos nens.
Els pares dels menors, Tiberio i Francisco, van denunciar que «porten tota la vida tenint problemes amb la dona, amb desaparicions, denúncies falses i problemes veïnals». Asseguren que quan se’n va anar, estava a punt de perdre la custòdia dels nens.
Thomas Grumer
41 anys. Desaparegut l’11/06/2025 a Santa Eulària des Riu, Eivissa.
El Thomas és natural de Bolzano, Itàlia, i resident a Eivissa, on treballa com a cambrer. L’abril del 2025 treballava per a un hotel, on va ser vist per última vegada, i d’on acabava de ser acomiadat després de no superar el període de prova.
Dos mesos després de la seva desaparició, la Guàrdia Civil va trobar la motocicleta del Thomas.«Sense problemes mentals i molt esportista», segons un amic, resulta un misteri el seu parador.
Ares Miguel Tiziano
20 anys. Desapareix el 20/11/2025 a Saragossa.
«No és la primera vegada que l’Ares desapareix, però sí la més llarga sense tornar a casa», segons la seva mare. L’Ares pateix autisme, cosa que dificulta no només la interacció social i comunicació, sinó també la seva capacitat per bregar amb situacions de pànic o desorientació.
La Policia Nacional busca el jove a l’entorn de La Alfranca, Saragossa, on se’l va situar per última vegada. La seva família no descansarà fins a saber alguna cosa d’ell.
Tania A.
45 anys. Desapareguda el 6/02/2026 a Blanes, Girona.
Divendres. 6 de febrer, la Tania es dirigia des de Blanes a Barcelona. La nit d’aquell dissabte a diumenge «es va posar en contacte amb la seva família per última vegada», segons fonts policials. No se sap res més d’ella.
La Tania mesura 1,58 metres, és de complexió forta i de cabells i ulls castanys. La seva família necessita saber si està bé.
