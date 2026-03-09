Dos despreniments i un arbre caigut en un cap de setmana a la línia RL4 entre Calaf i Manresa
El servei s'ha vist interromput gairebé tot el cap de setmana a causa de les incidències
La línia LR4 ha patit aquest cap de setmana dos despreniments, dissabte, i la caiguda d'un arbre, diumenge, fet que va obligar a suspendre la seva circulació i ha generat crítiques entre el sindicats ferroviaris.
El primer despreniment va tenir lloc a les deu del matí de dissabte. Un tren de mitjana distància, que feia el trajecte entre Lleida Pirineus i Manresa, es va trobar amb la incidència a tocar de Sant Martí Sesgueioles (Anoia). El comboi va haver de retrocedir fins a Calaf, on es va habilitar un servei alternatiu d'autobusos per als passatgers. El segon despreniment va tenir lloc poc després de suspendre el servei, entre Calaf i Cervera, acabant de bloquejar tot el segment central de la línia. Fonts del gestor ferroviari ADIF i de la companyia Renfe han indicat que cap dels dos despreniments ha provocat ferits ni danys en el comboi.
Durant la nit es va poder reprendre el servei després que els tècnics reparessin la via afectada. No obstant això, la línia es va haver de tornar a tallar diumenge després que caigués un arbre a 2/4 de nou del matí entre Cervera i Sant Guim de Freixenet, i no es va poder reobrir fins a les cinc de la tarda.
Segons ha pogut saber RAC1, diversos sindicats ferroviaris denuncien que Renfe i Adif no estan adoptant prou mesures preventives i exigeixen una revisió exhaustiva de la línia. Alhora, també demanen que es faci una valoració sobre si caldria suspendre-hi la circulació temporalment.
Aquest seguit d'esllavissades haurien tingut lloc a causa de les fortes pluges que han caigut en els darrers dies, les quals també han causat filtracions, com les van provocar una tromba d'aigua al túnel nº5, situat entre Sant Guim de Freixenet i Cervera, el passat 14 de febrer.
