Els Mossos d'Esquadra registren 153 denúncies per desaparició a la regió central el 2025, una cada dos dies

Les dades mostren un augment de les desaparicions de menors de 13 a 17 anys i de persones majors de 65, mentre que disminueixen en el grup d'edat de 18 a 64 anys

Els bombers treballant en la recerca d'un home desaparegut

Els bombers treballant en la recerca d'un home desaparegut / ACN/Lourdes Casademont

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han fet pública aquest dilluns, coincidint amb la celebració del Dia de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent, la xifra de denúncies per desaparició a la regió policial central durant el 2025: 153 en total. És a dir, una persona desapareguda cada dos dies de mitjana.

A tot Catalunya, la policia catalana va gestionar 3.682 denúncies arreu del país, una mitjana de 10 desaparicions diàries, que es van resoldre en un 98% dels casos. De fet, la meitat ho van fer en els tres primers dies i dos de cada tres abans d'acabar la primera setmana.

Les denúncies per desaparicions representen el 0,62% respecte del total de denúncies tramitades pels Mossos d'Esquadra. Les dades corresponents al 2025 reflecteixen un lleuger augment del 3,3% en desaparicions de menors de 13 a 17 anys (867) i un augment del 6,4% en persones de més de 65 anys (299). En canvi, disminueixen el 6,5% en persones de 18 a 64 anys (2.420).

Un 59% eren homes i un 41% eren dones. Pel que fa a les franges d'edat, els menors de 0 a 12 anys representen un 3% dels desapareguts, els de 13 a 17 anys un 23%, els adults de 18 a 64 anys un 66% i les persones majors de 65 anys un 8%.

Atenció a la família

L'Oficina d'Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos ha consolidat un model d'atenció individualitzada que l'ha convertit en un referent estatal. Aquest model de proximitat garanteix seguiment continu, orientació jurídica i suport emocional durant tot el procés. A través d'aquest servei, el cos van atendre l'any passat 213 casos nous i van gestionar un total de 817 trucades, de les quals la majoria van ser trucades d'atenció a familiars sobre qüestions vinculades amb l'estat de la investigació, orientació en la presa de decisions i assessorament en qüestions jurídiques. Així mateix, en el marc d'aquest acompanyament a familiars, l'equip va dur a terme una vuitantena d'entrevistes presencials amb les famílies desaparegudes, la majoria de les quals van tenir lloc al domicili familiar i dues van ser acompanyaments a la família en els dispositius de recerca.

No esperar per denunciar

Els Mossos d'Esquadra recorden que no s'ha d'esperar 24 hores per denunciar una desaparició. Qualsevol ciutadà pot adreçar-se a una comissaria dels Mossos d'Esquadra o de la policia local en qualsevol moment, ja que l'activació dels protocols de recerca és immediata i les primeres hores són determinants.

TEMES

