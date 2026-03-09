Els Mossos d'Esquadra registren 153 denúncies per desaparició a la regió central el 2025, una cada dos dies
Les dades mostren un augment de les desaparicions de menors de 13 a 17 anys i de persones majors de 65, mentre que disminueixen en el grup d'edat de 18 a 64 anys
Els Mossos d'Esquadra han fet pública aquest dilluns, coincidint amb la celebració del Dia de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent, la xifra de denúncies per desaparició a la regió policial central durant el 2025: 153 en total. És a dir, una persona desapareguda cada dos dies de mitjana.
A tot Catalunya, la policia catalana va gestionar 3.682 denúncies arreu del país, una mitjana de 10 desaparicions diàries, que es van resoldre en un 98% dels casos. De fet, la meitat ho van fer en els tres primers dies i dos de cada tres abans d'acabar la primera setmana.
Les denúncies per desaparicions representen el 0,62% respecte del total de denúncies tramitades pels Mossos d'Esquadra. Les dades corresponents al 2025 reflecteixen un lleuger augment del 3,3% en desaparicions de menors de 13 a 17 anys (867) i un augment del 6,4% en persones de més de 65 anys (299). En canvi, disminueixen el 6,5% en persones de 18 a 64 anys (2.420).
Un 59% eren homes i un 41% eren dones. Pel que fa a les franges d'edat, els menors de 0 a 12 anys representen un 3% dels desapareguts, els de 13 a 17 anys un 23%, els adults de 18 a 64 anys un 66% i les persones majors de 65 anys un 8%.
Atenció a la família
L'Oficina d'Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos ha consolidat un model d'atenció individualitzada que l'ha convertit en un referent estatal. Aquest model de proximitat garanteix seguiment continu, orientació jurídica i suport emocional durant tot el procés. A través d'aquest servei, el cos van atendre l'any passat 213 casos nous i van gestionar un total de 817 trucades, de les quals la majoria van ser trucades d'atenció a familiars sobre qüestions vinculades amb l'estat de la investigació, orientació en la presa de decisions i assessorament en qüestions jurídiques. Així mateix, en el marc d'aquest acompanyament a familiars, l'equip va dur a terme una vuitantena d'entrevistes presencials amb les famílies desaparegudes, la majoria de les quals van tenir lloc al domicili familiar i dues van ser acompanyaments a la família en els dispositius de recerca.
No esperar per denunciar
Els Mossos d'Esquadra recorden que no s'ha d'esperar 24 hores per denunciar una desaparició. Qualsevol ciutadà pot adreçar-se a una comissaria dels Mossos d'Esquadra o de la policia local en qualsevol moment, ja que l'activació dels protocols de recerca és immediata i les primeres hores són determinants.
