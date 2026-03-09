Successos
Un lladre 'Ventafocs' assalta una botiga de roba a Sant Andreu i el detenen per deixar-s'hi un guant a dins
El sospitós es va endur la caixa enregistradora i una patrulla de la Guàrdia Urbana el va trobar a prop del local
Germán González
No va ser una sabata perduda en sortir corrents d’una festa, sinó un guant en un comerç, però va servir igualment per identificar un lladre en trobar-li a sobre l’altre parell, tal com passa al conte de la Ventafocs però adaptat a la delinqüència barcelonina. Agents de la Guàrdia Urbana van detenir al barri de Sant Andreu un sospitós d’assaltar una botiga de roba i endur-se la caixa enregistradora. Una patrulla el va descobrir gràcies a la col·laboració ciutadana i al fet que li van trobar a sobre un guant coincident amb un altre que es va deixar al local on havia robat. La versió canalla de la Ventafocs.
Els fets van tenir lloc la matinada passada al barri de Sant Andreu de Barcelona. Cap a la una, una persona va avisar una patrulla de la Guàrdia Urbana que anava en un vehicle logotipat per la zona que havia vist sortir corrents un home d’un comerç amb una caixa enregistradora i en va donar una descripció. El sospitós hauria forçat la persiana per entrar.
La patrulla va arribar al comerç i allà un segon testimoni els va confirmar la descripció i els va dir per on havia marxat. Gràcies a aquesta informació, els agents localitzen a prop de la botiga el sospitós que, en veure’ls arribar, llença la caixa enregistradora per fugir. Tanmateix, aconsegueixen atrapar-lo.
Mentre es feia aquesta persecució, una altra patrulla que era al comerç comprova que la persiana estava forçada i localitzen un guant que coincidia amb el que duia a sobre el presumpte autor quan l’atrapen. Presumptament, se’ls hauria posat per no deixar empremtes en el moment de robar, però es va oblidar una evidència encara més gran a l’escenari del delicte.
La Guàrdia Urbana acusa el sospitós d’un delicte de robatori amb força. La caixa enregistradora va poder ser retornada als propietaris de la botiga i el sospitós també va recuperar el seu joc de guants, tot i que no li faran falta si el condemnen a presó. Tampoc és probable que allà hi trobi la seva fada protectora.
