Un home de 28 anys mor atropellat per un bus després d'atacar el conductor amb una destral a Granada

La víctima va carregar contra el vehicle i va provocar lesions al conductor

Un agent de la Guàrdia Civil / GUARDIA CIVIL / Europa Press

EFE

Granada

Un jove de 28 anys ha mort aquest dissabte a Chauchina (Granada) després d'atacar amb una destral el conductor d'un autobús de línia en marxa, que el va atropellar mortalment. Segons han informat a EFE fonts del servei d'emergències 112 i de la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la recerca, el succés va tenir lloc a les 23:30 hores al carrer Carmen de la Virgen d'aquest municipi de l'àrea metropolitana de Granada.

Diverses trucades van alertar de dos successos relacionats: un home armat amb una destral i un incident amb un conductor de l'autobús. La Guàrdia Civil ha detallat que el jove es va acostar a l'autobús destral en mà i va atacar el vehicle, provocant danys en el mateix i lesions al conductor. El jove ha mort atropellat per aquest mateix vehicle, per la qual cosa la Guàrdia Civil investiga si ha estat un final accidental o ha pogut existir una intenció autolítica per part de la víctima.

Fins al lloc del succés es van traslladar agents i personal del 061 que van confirmar la mort del jove i el trasllat del conductor, de 55 anys, amb ferides per contusions a un centre mèdic.

