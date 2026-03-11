Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos dels menors ferits en l'explosió a l'escola de Porqueres durant un experiment reben l'alta hospitalària

El tercer alumne continua ingressat a la Vall d'Hebron on se l'ha traslladat en helicòpter en estat greu

El pati de l'escola L'Entorn de Porqueres on s'ha produït l'explosió en un experiment

El pati de l'escola L'Entorn de Porqueres on s'ha produït l'explosió en un experiment / ACN

ACN

Porqueres

Dos dels menors ferits en l'explosió a l'escola de Porqueres durant un experiment de química ja han rebut l'alta hospitalària. Són un nen i una nena de 9 anys a qui el SEM ha traslladat en ambulància als hospitals Josep Trueta i Vall d'Hebron. El primer, en estat lleu; i la nena, en estat greu. El tercer dels alumnes de quart de primària continua ingressat a la unitat de cremats de l'hospital barceloní, on se l'ha traslladat en helicòpter medicalitzat.

L'accident ha tingut lloc a quarts d'onze del matí, quan part de la classe feia un experiment de química al pati de l'escola L'Entorn i s'ha produït la deflagració quan l'ampolla on es feia la reacció hauria esclatat. Els menors han patit cremades a diferents parts del cos.

