Dos dels menors ferits en l'explosió a l'escola de Porqueres durant un experiment reben l'alta hospitalària
El tercer alumne continua ingressat a la Vall d'Hebron on se l'ha traslladat en helicòpter en estat greu
ACN
Porqueres
Dos dels menors ferits en l'explosió a l'escola de Porqueres durant un experiment de química ja han rebut l'alta hospitalària. Són un nen i una nena de 9 anys a qui el SEM ha traslladat en ambulància als hospitals Josep Trueta i Vall d'Hebron. El primer, en estat lleu; i la nena, en estat greu. El tercer dels alumnes de quart de primària continua ingressat a la unitat de cremats de l'hospital barceloní, on se l'ha traslladat en helicòpter medicalitzat.
L'accident ha tingut lloc a quarts d'onze del matí, quan part de la classe feia un experiment de química al pati de l'escola L'Entorn i s'ha produït la deflagració quan l'ampolla on es feia la reacció hauria esclatat. Els menors han patit cremades a diferents parts del cos.
