Detenen deu persones i desmantellen un grup vinculat a la Camorra que enviava droga a Itàlia amagada en camions
Els Mossos intervenen més de 300 quilos de cocaïna, 500 quilos d’haixix i 10 quilos de marihuana
ACN
Els Mossos han detingut deu persones i han desarticulat una organització criminal internacional vinculada a la Camorra i dedicada al tràfic de drogues a gran escala. El grup estava arrelat a Barcelona i enviava grans quantitats de substàncies a Itàlia amagades a l'interior de camions de fruita o pollastre, entre d'altres mercaderies. La banda hauria fet 15 enviaments des de febrer de 2025, tant per carretera com en ferris que sortien del Port de Barcelona. Dos d'aquests van ser interceptats. El 3 de març es van fer nou entrades i escorcolls a Barcelona i a l’Hospitalet de Llobregat. Els Mossos van detenir deu persones d'entre 25 i 46 anys i van intervenir més de 300 quilos de cocaïna, 500 d'haixix i 10 de marihuana, així com 140.000 euros.
La investigació va arrencar el 7 de febrer de 2025 arran d’una actuació de la Guàrdia Urbana de Cornellà, que va detectar una presumpta transacció de substàncies estupefaents entre un camioner i el conductor d’un vehicle en un polígon de la ciutat. Com a resultat de les comprovacions realitzades, els Mossos van intervenir el turisme on es transportaven tres motxilles que contenien 70 quilos de cocaïna.
A partir d’aquests fets, la Divisió d’Investigació Criminal del cos va assumir una investigació complexa que va corroborar l’arrelament d’un grup criminal a Barcelona. Des d’allà adquirien substàncies estupefaents, organitzaven els transports i coordinaven tota l’operativa necessària per traspassar la droga i amagar-la entre mercaderia legal, amb Itàlia com a destí final, ja fos mitjançant camions o bé per via marítima amb ferris que sortien del port de la capital catalana.
Les primeres gestions van permetre identificar quatre persones involucrades en la transacció fallida del febrer de 2025. El presumpte cap de l’organització criminal, estretament relacionat amb la màfia napolitana, juntament amb la seva parella disposava d’un immoble luxós al barri de Diagonal Mar de Barcelona, des d’on dirigia l’operativa per coordinar els transports de droga cap a Itàlia. El caràcter itinerant del principal investigat, que viatjava sovint fora de Catalunya, va dificultar l’avenç de les indagacions policials.
Aquest individu s’encarregava de contactar i reunir-se amb els presumptes proveïdors de substàncies estupefaents. Un cop acordada l’entrega, feia que algun altre membre de l’entramat viatgés des de Nàpols, pocs dies o hores abans, perquè rebés la mercaderia il·legal en un punt prèviament acordat on es feia el traspàs.
Quan les quantitats de droga eren elevades, les transaccions es feien en una nau de Montcada i Reixac, on amagaven la droga entre la càrrega legal, sovint fruita o pollastres. Si es tractava de quantitats més petites, en canvi, les trobades es produïen en zones industrials de Cornellà i de la Zona Franca, en plena via pública, on les bosses amb la droga es traspassaven directament a les cabines dels camions en qüestió de segons.
Un cop carregada la droga, els camions iniciaven el transport cap a Itàlia, ja fos per carretera o bé embarcant en ferris des del port de Barcelona amb destinació final al port de Civitavecchia.
Camions interceptats en el marc de la investigació
En el transcurs de la investigació, a més de la intervenció inicial de 70 quilos de cocaïna, es van fer dues intervencions més de grans quantitats de substàncies.
L’1 d’agost, a Borrassà (Alt Empordà), es va intervenir un camió que transportava fruita amb destinació a Itàlia 180 quilos de cocaïna, 200 quilos d’haixix i 10 quilos de marihuana. El conductor del vehicle va ser detingut.
Posteriorment, el 8 de setembre, a Riudellots de la Selva (Selva), en un altre camió amb destinació a Itàlia que transportava pollastres, es van localitzar i intervenir 49 quilos de cocaïna i 307 quilos d’haixix. En aquest cas, el camioner també va ser detingut.
Des de l’inici de la investigació i fins a la seva explotació, els investigadors relacionen l’entramat criminal amb una quinzena de transports terrestres d’aquest tipus.
Vinculacions amb la Camorra italiana
El nucli principal de l’organització estava integrat per membres procedents de Nàpols, que en alguna ocasió s’havien reunit a Barcelona amb membres de la Camorra italiana. Aquestes vinculacions, juntament amb el fet que durant la investigació els objectius utilitzessin alguns immobles i locals de Barcelona relacionats amb anteriors operacions amb membres d’aquesta organització criminal mafiosa, va permetre als Mossos inferir una possible col·laboració o pertinença a la mateixa per part d’alguns dels investigats.
L’explotació de la investigació
El passat dimarts 3 de març, 150 efectius dels Mossos van participar en el dispositiu d’explotació de la investigació per executar les corresponents ordres judicials d’entrada i escorcoll en tres immobles de Barcelona i sis de l’Hospitalet de Llobregat, així com per practicar les detencions de les persones identificades que haurien participat en els fets investigats.
Com a resultat del dispositiu es van intervenir més de dos quilos de cocaïna i altres quantitats menors de metamfetamina, marihuana i haixix. També es van comissar més de 140.000 euros en efectiu, aparells de telefonia, un vehicle d’alta gamma i una motocicleta.
En total es van detenir deu persones, que el 5 de març van passar a disposició judicial davant el tribunal d’instància de Cornellà. Aquest jutjat, amb el suport de la Secció Territorial de la Fiscalia de l’Hospitalet de Llobregat-Cornellà, ha estat l’autoritat judicial que ha tutelat la investigació, que continua oberta. No es descarten més detencions.
A tots els detinguts se’ls atribueix un delicte contra la salut pública i un de pertinença a organització criminal.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien