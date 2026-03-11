Detenen deu persones i desmantellen un grup vinculat a la Camorra que enviava droga a Itàlia amagada en camions

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos han detingut deu persones i han desarticulat una organització criminal internacional vinculada a la Camorra i dedicada al tràfic de drogues a gran escala. El grup estava arrelat a Barcelona i enviava grans quantitats de substàncies a Itàlia amagades a l'interior de camions de fruita o pollastre, entre d'altres mercaderies. La banda hauria fet 15 enviaments des de febrer de 2025, tant per carretera com en ferris que sortien del Port de Barcelona. Dos d'aquests van ser interceptats. El 3 de març es van fer nou entrades i escorcolls a Barcelona i a l’Hospitalet de Llobregat. Els Mossos van detenir deu persones d'entre 25 i 46 anys i van intervenir més de 300 quilos de cocaïna, 500 d'haixix i 10 de marihuana, així com 140.000 euros.

La investigació va arrencar el 7 de febrer de 2025 arran d’una actuació de la Guàrdia Urbana de Cornellà, que va detectar una presumpta transacció de substàncies estupefaents entre un camioner i el conductor d’un vehicle en un polígon de la ciutat. Com a resultat de les comprovacions realitzades, els Mossos van intervenir el turisme on es transportaven tres motxilles que contenien 70 quilos de cocaïna.

A partir d’aquests fets, la Divisió d’Investigació Criminal del cos va assumir una investigació complexa que va corroborar l’arrelament d’un grup criminal a Barcelona. Des d’allà adquirien substàncies estupefaents, organitzaven els transports i coordinaven tota l’operativa necessària per traspassar la droga i amagar-la entre mercaderia legal, amb Itàlia com a destí final, ja fos mitjançant camions o bé per via marítima amb ferris que sortien del port de la capital catalana.

Les primeres gestions van permetre identificar quatre persones involucrades en la transacció fallida del febrer de 2025. El presumpte cap de l’organització criminal, estretament relacionat amb la màfia napolitana, juntament amb la seva parella disposava d’un immoble luxós al barri de Diagonal Mar de Barcelona, des d’on dirigia l’operativa per coordinar els transports de droga cap a Itàlia. El caràcter itinerant del principal investigat, que viatjava sovint fora de Catalunya, va dificultar l’avenç de les indagacions policials.

Aquest individu s’encarregava de contactar i reunir-se amb els presumptes proveïdors de substàncies estupefaents. Un cop acordada l’entrega, feia que algun altre membre de l’entramat viatgés des de Nàpols, pocs dies o hores abans, perquè rebés la mercaderia il·legal en un punt prèviament acordat on es feia el traspàs.

Quan les quantitats de droga eren elevades, les transaccions es feien en una nau de Montcada i Reixac, on amagaven la droga entre la càrrega legal, sovint fruita o pollastres. Si es tractava de quantitats més petites, en canvi, les trobades es produïen en zones industrials de Cornellà i de la Zona Franca, en plena via pública, on les bosses amb la droga es traspassaven directament a les cabines dels camions en qüestió de segons.

Un cop carregada la droga, els camions iniciaven el transport cap a Itàlia, ja fos per carretera o bé embarcant en ferris des del port de Barcelona amb destinació final al port de Civitavecchia.

Un dels vehicles del Mossos desplegat pel dispositiu davant l'edifici on s'ha fet l'escorcoll

Un dels vehicles del Mossos desplegat pel dispositiu davant l'edifici on s'ha fet l'escorcoll / ACN

Camions interceptats en el marc de la investigació

En el transcurs de la investigació, a més de la intervenció inicial de 70 quilos de cocaïna, es van fer dues intervencions més de grans quantitats de substàncies.

L’1 d’agost, a Borrassà (Alt Empordà), es va intervenir un camió que transportava fruita amb destinació a Itàlia 180 quilos de cocaïna, 200 quilos d’haixix i 10 quilos de marihuana. El conductor del vehicle va ser detingut.

Posteriorment, el 8 de setembre, a Riudellots de la Selva (Selva), en un altre camió amb destinació a Itàlia que transportava pollastres, es van localitzar i intervenir 49 quilos de cocaïna i 307 quilos d’haixix. En aquest cas, el camioner també va ser detingut.

Des de l’inici de la investigació i fins a la seva explotació, els investigadors relacionen l’entramat criminal amb una quinzena de transports terrestres d’aquest tipus.

Vinculacions amb la Camorra italiana

El nucli principal de l’organització estava integrat per membres procedents de Nàpols, que en alguna ocasió s’havien reunit a Barcelona amb membres de la Camorra italiana. Aquestes vinculacions, juntament amb el fet que durant la investigació els objectius utilitzessin alguns immobles i locals de Barcelona relacionats amb anteriors operacions amb membres d’aquesta organització criminal mafiosa, va permetre als Mossos inferir una possible col·laboració o pertinença a la mateixa per part d’alguns dels investigats.

L’explotació de la investigació

El passat dimarts 3 de març, 150 efectius dels Mossos van participar en el dispositiu d’explotació de la investigació per executar les corresponents ordres judicials d’entrada i escorcoll en tres immobles de Barcelona i sis de l’Hospitalet de Llobregat, així com per practicar les detencions de les persones identificades que haurien participat en els fets investigats.

Els vehicles del cos dels Mossos a l'accés a l'edifici on s'ha escorcollat i detinguts a dues persones

Els vehicles del cos dels Mossos a l'accés a l'edifici on s'ha escorcollat i detinguts a dues persones / ACN

Com a resultat del dispositiu es van intervenir més de dos quilos de cocaïna i altres quantitats menors de metamfetamina, marihuana i haixix. També es van comissar més de 140.000 euros en efectiu, aparells de telefonia, un vehicle d’alta gamma i una motocicleta.

En total es van detenir deu persones, que el 5 de març van passar a disposició judicial davant el tribunal d’instància de Cornellà. Aquest jutjat, amb el suport de la Secció Territorial de la Fiscalia de l’Hospitalet de Llobregat-Cornellà, ha estat l’autoritat judicial que ha tutelat la investigació, que continua oberta. No es descarten més detencions.

A tots els detinguts se’ls atribueix un delicte contra la salut pública i un de pertinença a organització criminal.

