Dos detinguts a Lleida per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir
Els Mossos també detecten onze persones que feien servir sistemes de transmissió d’imatges i àudio per rebre ajuda externa durant l’examen
Germán González
Sense complexos. Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Prefectura Provincial de Trànsit de Lleida, van dur a terme durant el mes de febrer una sèrie de controls durant els exàmens teòrics de conduir en detectar-se la picaresca d’alguns aspirants que intentaven fer servir dispositius electrònics per obtenir ajuda externa a la prova. A més, en molts casos aquestes persones es mostraven agressives i no col·laboraven amb els requisits dels funcionaris.
Davant d’això, tot i que aquests dispositius específics de control a les instal·lacions de la Prefectura s’utilitzen de manera aleatòria, es va decidir intensificar els controls durant el febrer. L’operatiu es va orientar a la detecció de pràctiques fraudulentes, com l’ús de tecnologia oculta per obtenir respostes de manera il·legal o la suplantació d’identitat en l’examen d’obtenció o recuperació dels permisos de conducció.
Durant aquests controls, els agents van detectar 11 persones que utilitzaven un sistema de transmissió d’imatges i àudio. Aquest dispositiu consistia en una càmera oculta integrada a la roba, un emissor extern que enviava les imatges a un col·laborador, i un mini auricular imperceptible que transmetia les respostes a l’examinat.
La Prefectura de Trànsit sanciona aquest tipus de conductes amb una multa de 500 euros i la prohibició de presentar-se novament a l’examen durant sis mesos.
A més, els agents van detenir dues persones que es van presentar a la Prefectura conduint un vehicle sense disposar del permís de conducció. Havien de fer l’examen de recuperació per pèrdua de vigència a causa de no disposar de punts al permís de conduir. En aquests casos, es van iniciar diligències penals remeses al Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Lleida.
