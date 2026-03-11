Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els pares que van retenir durant quatre anys els seus fills a Oviedo diuen que va ser per por a la covid: "No era una casa dels horrors"

Les defenses del matrimoni diuen que els petits, que van ser ‘rescatats’ el 2025, troben a faltar els seus progenitors

Felix Vallina

Oviedo

El xalet de Fitoria (Oviedo) on tres nens van estar retinguts durant gairebé quatre anys no era "la casa dels horrors", com la van batejar en el seu dia els primers policies que van accedir a l’interior de l'habitatge, l’abril de l’any passat. Així ho defensen els advocats dels pares dels petits, que ahir van acudir a la secció segona de l’Audiència Provincial per assistir els seus clients durant la primera sessió del judici al qual s’enfronta el matrimoni, un alemany de 53 anys i una nord-americana de 48. La fiscalia demana per a ells penes que sumen 25 anys i quatre mesos de presó per delictes de violència psíquica habitual en l’àmbit familiar i detenció il·legal.

Les defenses, no obstant, rebutgen que els fets tinguin rellevància penal i afirmen que el tancament dels petits va ser motivat per una situació d’"aïllament familiar" i que el cas s’hauria d’haver abordat des de serveis socials. "Van decidir aïllar-se per motius que se sabran durant el judici. Es tracta d’una situació molt complexa, però no existeix la casa dels horrors. Es tracta d’un tancament voluntari", va explicar Javier Muñoz Pereira, advocat de la mare dels petits, dos bessons que llavors tenien vuit anys i el seu germà de deu. Això va ser abans d’entrar a la sala de vistes. Al sortir, les defenses van especificar que els acusats sentien por irracional del contacte amb el món exterior motivat pel temor de la covid.

Segons els lletrats que defensen el matrimoni, els pares no van abandonar els seus fills, sinó tot el contrari. "S’hi van bolcar d’una manera potser extravagant, però sens dubte no criminal", afirma Javier Muñoz. Per aquest motiu, tant Muñoz com l’advocada que defensa el pare, Elena González, demanaran una sentència absolutòria. "Aquest cas s’hauria d’haver portat per la via dels serveis socials i mai per la penal. S’hauria d’haver enfocat de manera gradual a través dels serveis socials", va insistir Muñoz.

Absolució

L’objectiu final de les defenses, en cas d’absolució, és que la família pugui recompondre’s de manera progressiva. "L’ideal és que els pares puguin recuperar gradualment la custòdia, tornar a veure els seus fills i reunir-se com a família amb el suport dels serveis socials", diu Javier Muñoz.

Els advocats van introduir ahir un element emocional a l’assegurar que els menors, que es mantenen sota la tutela del Principat, mantenen contacte telefònic amb els seus pares, malgrat que el matrimoni continua en presó preventiva i que la seva relació és cordial. "Els nens no tenen cap temor respecte dels seus pares ni cap ànim d’aversió. De fet, els troben a faltar", afirma Muñoz.

