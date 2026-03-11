INVESTIGACIÓ
Dos homes detinguts per assetjar i amenaçar de mort Ione Belarra, líder de Podemos: "El dia que et vegi, et foto un tret al cap, feminazi de merda"
Vanesa Lozano
No es coneixen. Un viu a Toledo i l'altre a Xirivella (València). Tenen en comú que són homes, espanyols i quarentons. I que han assetjat, enviat missatges d'odi i amenaçat de mort Ione Belarra, la diputada i líder de Podemos. Tots dos han estat detinguts, segons ha sabut el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, després d'una operació dirigida per la Brigada d'Informació de la Policia Nacional a Madrid.
L'home arrestat a València va enviar més de 300 missatges al compte d'Instagram de Belarra, que va denunciar les amenaces que estava rebent. La investigació de la Policia va rastrejar aquestes i altres amenaces i en va detenir els autors.
"Mort a totes les 'rojas'"
L'arrestat a Toledo, per exemple, li va escriure: "El dia que et vegi per Madrid, et foto un tret al cap, feminazi comunista de merda… ¿No t'agrada promoure la violència? Doncs la tindràs, malparida filla de puta". L'home de Xirivella, també d'uns quaranta anys i espanyol, sense vincles coneguts amb grups ultradretans, li va escriure: "Mort a totes les roges i gossos flauta" i també "vine, ja veuràs, a puntades de peu et matem, truja. Mort per a tu i per a tots els immigrants".
El detingut a Xirivella treballava, el detingut a Toledo era un vell conegut de la policia, amb antecedents per altres motius. Tots dos són el que els especialistes de les brigades d'Informació policial anomenen "consumidors genèrics de tota la informació polaritzadora"; és a dir, persones que passen hores veient, i de vegades difonent, missatges d'odi a les xarxes socials.
Un altre detingut a Barcelona
No és la primera vegada que Ione Belarra pateix l'assetjament d'un odiador. Com va avançar el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, el novembre del 2024 la Policia ja va detenir un home de 54 anys, d'Abrera (Barcelona), per enviar missatges d'odi i amenaces de mort a Belarra a través de la mateixa xarxa social que els ara arrestats.
"Que sàpigues que un dia et mataré, fastigosa... Tant de bo et tingués al davant per rebentar-te la cara... Filla de puta, et mataré", va escriure llavors el català, que va ser acusat de delictes d'odi i amenaces greus. L'home també va insultar en els seus missatges l'altra líder de Podemos, l'eurodiputada i exministra d'Igualtat Irene Montero, així com altres dirigents del seu partit i del PSOE: "Entre tu, la (sic) Irene Montero i totes les dones de merda del teu puto partit i del PSOE es demostra com de retardats mentals sou".
Precisament, aquesta setmana Montero ha fet públic que ha rebut amenaces de mort per part d'una organització neonazi. Ha denunciat els fets davant la Policia i ha demanat al Ministeri de l'Interior que la protegeixi a ella i a la seva família.
Una altra dona i política, Rita Maestre, portaveu de Más Madrid a l'ajuntament, pateix situacions d'assetjament a casa seva des de fa un any després que es publiqués la seva adreça en pàgines on s'ofereixen serveis sexuals.
