L’Alvia circulava a 204 km/h en el moment de la col·lisió d’Adamuz
La Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) ha extret les caixes negres i el sistema de vídeo de l’Iryo 6189 per analitzar l’accident ferroviari
Manuel Ruiz
Segon a segon, la investiga-ció de l’accident ferroviari d’Adamuz comença a dibuixar què va passar la tarda del sinistre, el diumenge 18 de gener. La Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) informa en una nota oficial, datada ahir, dels primers resultats obtinguts després de l’extracció dels registradors jurídics (les caixes negres) dels trens accidentats i del sistema de vídeo interior de l’Iryo 6189. La comissió precisa, no obstant, que aquestes dades no són encara conclusions definitives i que la investigació continua oberta.
De l’anàlisi de les caixes negres dels dos trens es desprèn que l’Alvia 2384 circulava a 204 quilòmetres per hora en el moment en el qual va deixar de registrar dades, un instant que els investigadors situen de manera presumible com el de la col·lisió.
L’extracció de les dades, així com les imatges del circuit tancat de televisió (CCTV) intern del tren Iryo, es va portar a terme el dia 5 de març en dependències de la CIAF, en presència del lletrat de l’Administració de Justícia, i amb la participació d’agents de la UCO, investigadors de la CIAF, i personal d’Iryo, Hitachi, Actrin, Renfe Viatgers, Leonardo i Hasler Rail.
Tres còpies
Es van realitzar tres còpies del contingut descarregat, de les quals dues van ser entregades a la Policia Judicial i la tercera va quedar en dependències de la CIAF amb l’objectiu de realitzar l’anàlisi pertinent.
Les dades, els registradors jurídics i el registrador de vídeo van ser entregats a agents de la UCO perquè els traslladessin a dependències judicials. I va ser dilluns passat quan es va realitzar, amb el suport de tècnics d’Iryo, Hitachi, Actrin, Renfe Viatgers i Hasler Rail, l’anàlisi de les dades que havien descarregat.
