Tres menors ferits, dos de greus, en una explosió mentre feien un experiment de química a l'escola l'Entorn de Porqueres
L'Ajuntament de Porqueres ha informat que la resta d'alumnes i professors es troben bé després de l'explosió, mentre els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident químic
Eva Batlle
Tres menors han resultat ferits, dos d’ells de gravetat, arran d’una explosió que s’ha produït mentre es feia un experiment químic a l’exterior de l’escola L’Entorn de Porqueres. Els tres alumnes han patit cremades i fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del SEM i dels Mossos d'Esquadra.
El SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, cinc ambulàncies i un equip de psicòlegs. Els dos ferits greus, una menor i un menor, han estat evacuats a l’hospital Vall d’Hebron, una amb helicòpter i l’altre amb ambulància. Un tercer menor ha resultat ferit lleu i l’han traslladat a l’hospital Trueta.
Els Bombers de la seva banda, han rebut l'avís que havia explotat una ampolla fent l'experiment i en arribar han assegurat la zona i donat suport als sanitaris.
L’Ajuntament de Porqueres ha informat a través de les xarxes socials que la resta d’alumnes i professorat es troben bé i ha demanat que ningú s’apropi a la zona mentre els serveis d’emergència continuen treballant-hi.
Els Mossos d'Esquadra de la seva banda han obert diligències per aclarir les circumstàncies i causes en les quals s'ha produït l'accident químic.
