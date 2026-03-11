Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres menors ferits, dos de greus, en una explosió mentre feien un experiment de química a l'escola l'Entorn de Porqueres

L'Ajuntament de Porqueres ha informat que la resta d'alumnes i professors es troben bé després de l'explosió, mentre els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident químic

Lateral d'un helicòpter del SEM

Lateral d'un helicòpter del SEM / Norma Vidal

Eva Batlle

Porqueres

Tres menors han resultat ferits, dos d’ells de gravetat, arran d’una explosió que s’ha produït mentre es feia un experiment químic a l’exterior de l’escola L’Entorn de Porqueres. Els tres alumnes han patit cremades i fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del SEM i dels Mossos d'Esquadra.

El SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, cinc ambulàncies i un equip de psicòlegs. Els dos ferits greus, una menor i un menor, han estat evacuats a l’hospital Vall d’Hebron, una amb helicòpter i l’altre amb ambulància. Un tercer menor ha resultat ferit lleu i l’han traslladat a l’hospital Trueta.

Els Bombers de la seva banda, han rebut l'avís que havia explotat una ampolla fent l'experiment i en arribar han assegurat la zona i donat suport als sanitaris.

L’Ajuntament de Porqueres ha informat a través de les xarxes socials que la resta d’alumnes i professorat es troben bé i ha demanat que ningú s’apropi a la zona mentre els serveis d’emergència continuen treballant-hi.

Els Mossos d'Esquadra de la seva banda han obert diligències per aclarir les circumstàncies i causes en les quals s'ha produït l'accident químic.

