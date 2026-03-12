Desapareguda fa nou anys
Un dels dos germans detinguts per la mort de Francisca Cadenas: «Jo no sabia res»
La trobada s’ha produït quan la Guàrdia Civil ha traslladat els dos germans a una finca rústica de la seva propietat en la qual registren en aquests moments
Jonás Herrera
«Jo no sabia res». És el que ha dit un dels dos detinguts per la desaparició de Francisca Cadenas, quan era traslladat juntament amb el seu germà a una finca rústica de la seva propietat, situada al mateix municipi d’Hornachos. Manuel G. s’ha adreçat a la família de Cadenas per rebutjar qualsevol tipus de responsabilitat en el succés.
Han sigut pocs segons en què els dos assassins han sigut increpats pels veïns amb el crit d’«assassins, assassins».
Tot i que no es va produir la trobada a primera hora del matí, quan els dos detinguts arribaven al seu domicili des de la caserna de Zafra on han passat la nit, ja que la família de la desapareguda encara no havia arribat, aquesta trobada s’ha produït minuts després, quan han sigut desplaçats a la finca rústica, situada al carrer Fontcilla en el mateix nucli urbà.
En aquest lloc han estat durant uns minuts al vehicle policial que els ha traslladat, i quan han sortit d’aquests vehicles, el poble d’Hornachos, ha tornat a increpar-los, assignant-los l’autoria de l’homicidi a Francisca Cadenas.
Registre exhaustiu
Des de les 11.00 hores del matí es troben a l’interior d’aquesta propietat i s’està produint un registre exhaustiu. Dos gossos de la unitat cinològica de la Guàrdia Civil estan participant en el registre d’aquesta finca.
Un grup nombrós d’agents intervenen en aquests moments a l’interior d’aquesta propietat, que compta amb una petita extensió d’un oliverar, una zona d’hort i algunes construccions d’emmagatzematge. Han sortit portant una caixa de cartró d’uns 50 centímetres d’ample i l’han guardat a l’interior d’un dels seus vehicles.
Entorn de les 11.30 arribaven a aquesta localització els seus advocats, José Duarte i Aurelia Martín. Tots dos estan sent investigats per un presumpte delicte d’homicidi, segons va informar José Duarte ahir a la tarda, abans de conèixer que s’havien trobat restes òssies al domicili dels detinguts.
Els lletrats, a preguntes de la premsa, no s’han pronunciat sobre la troballa de les restes òssies i la confirmació que pertanyen a Francisca Cadenas, argumentant que es tracta d’un «dada reservada». En aquest sentit, han recordat que el secret de les actuacions es manté, malgrat que la defensa ha demanat per escrit que s’aixequi, per la qual cosa, segons el seu parer, la Guàrdia Civil, amb la nota emesa aquest dijous confirmant que les restes són de la desapareguda– i el delegat del Govern, José Luis Quintana, en les seves declaracions d’ahir assenyalant que eren «compatibles», han «vulnerat» el secret de sumari.
«Els nostres clients diran el que hagin de dir davant de la seva senyoria», han assegurat els advocats, que han reiterat que els dos detinguts cooperaran tant amb l’UCO com amb el jutge que dirigeix la investigació. «Han col·laborat des del principi i continuen col·laborant quan s’aixequi el secret de sumari».
La defensa insisteix: «són presumptes innocents»
La defensa dels germans, que pel que ha transcendit fins ara no han reconegut la seva participació en els fets, ha insistit que els seus representats són en aquests moments presumptes innocents, «i així ho seran fins que hi hagi una resolució judicial ferma que els declari culpables», ha dit el lletrat.
Duarte i Martín han fet aquestes declaracions abans de participar en el registre d’una finca propietat dels seus clients, on ja hi havia els seus defensats juntament amb els investigadors. «No n’hi ha prou amb un registre, per a certesa i tranquil·litat de tothom i, per descomptat, també pensant sempre en els familiars de Francisca Cadenas, serà un bon bàlsam que es descobreixi tot. Aquesta feina l’està fent molt bé l’UCO», han assenyalat.
Desaparició
Francisca Cadenas va desaparèixer el 9 de maig del 2017 inicialment de la investigació es va fer càrrec la Guàrdia Civil i fins al 2024 no va agafar les regnes d’aquesta la Unitat Central Operativa (UCO).
L’últim any, s’han fet diverses reconstruccions en aquest mateix 2026 al gener es va practicar un mesurament amb mitjans tecnològics especialitzats per realitzar una recreació en tres dimensions. El dilluns dia 3 de març es va realitzar l’última reconstrucció en què van participar les persones que van veure aquella nit Francisca cadenes.
Les intervencions de l’UCO es van incrementar des d’aleshores i l’inici de la resolució s’ha precipitat en les últimes setmanes.
Després que la Guàrdia civil confirmi que les restes òssies són de la desapareguda, la família i els veïns se senten que són més a prop del final d’aquesta tràgica notícia.
