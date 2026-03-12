Investigació
La Guàrdia Civil confirma que les restes trobades a Hornachos són de Francisca Cadenas
La UCO va trobar les restes òssies sota el pati de l’habitatge dels dos germans sospitosos, veïns de la víctima, que va desaparèixer fa gairebé nou anys
Els acusats han estat rebuts a la localitat pacense amb crits d'"assassins!"
Jonás Herrera
La Guàrdia Civil ha confirmat aquest dijous que les restes òssies trobades a la casa dels acusats, a Hornachos (Badajoz), corresponen a la desapareguda Francisca Cadenas.
En el marc de les actuacions que s’estan duent a terme per aclarir la desaparició d’aquesta dona el maig del 2017, la Guàrdia Civil ha corroborat que les restes òssies trobades aquest dimecres són humanes. Els escorcolls continuen aquest matí a l’habitatge del carrer Nueva d'Hornachos, on han tornat els dos germans detinguts, veïns de la víctima, que han continuat vivint al costat de la família de Francis tots aquests anys, sense aixecar sospites.
Tal com s’esperava segons les hipòtesis que manejava l’equip d’investigació, s’ha confirmat mitjançant anàlisis biològiques que les restes humanes trobades pertanyen a Francisca Cadenas Márquez.
La investigació, desenvolupada per agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil i de la Comandància de Badajoz, és dirigida per la Secció Civil i de Instrucción del Tribunal d'Instància de Villafranca de los Barros (Badajoz).
Al crit d'"assassins!"
Els detinguts són Julián G. i Manuel G. Al poble els anomenen Julio i Lolo, i han passat la nit a la caserna de la Guàrdia Civil de Zafra, d’on han sortit minuts abans de les 9.00 del matí. Cap a les 9.20 arribaven al domicili familiar on es van trobar les restes òssies de la desapareguda. En arribar, familiars i veïns de Cadenas els han increpat al crit d'"assassins".
Segons ha pogut saber aquest diari, els agents de la Guàrdia Civil van treure les restes mortals de la desapareguda cap a la una de la matinada. A aquella mateixa hora, els dos germans detinguts per un presumpte delicte d’homicidi van ser traslladats a la caserna de la Guàrdia Civil de Zafra.
Després d’uns primers minuts a l’habitatge el matí d’aquest dijous, els dos detinguts han estat traslladats a una finca rústica de la seva propietat per continuar amb les diligències de la investigació.
De moment es desconeix quines són aquestes tasques que estan duent a terme en aquesta altra propietat dels germans.
El poble d'Hornachos està consternat per aquesta notícia, però alhora respira alleujat de saber que comença el final d’aquesta desaparició. El pensament que tenen és que: "finalment es farà justícia".
