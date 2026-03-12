Mor atropellat un jove a l'AP-7 que fugia després d'atacar la seva família i a una dona i al seu net
L'impacte d'un camió va posar fi a la vida del noi, de 18 anys i veí de Sant Feliu de Buixalleu
ACN
Un jove de 18 anys ha mort atropellat a l'AP-7 a Sant Celoni (Vallès Oriental) per un camió, quan fugia després d'atacar la seva família i dues persones més a Sant Feliu de Buixalleu (la Selva). Els fets han passat pels volts de les 2 de la matinada d'aquest dijous. Segons avança el digital El Caso i ha confirmat l'ACN, el noi ha ferit amb un ganivet el seu pare, la seva mare i el seu germà a la casa, abans de fugir en direcció a l'autopista AP-7. Abans, però, el sospitós s'ha refugiat en un mas proper de Sant Feliu de Buixalleu, en el qual hi havia una dona i el seu net, a qui també ha atacat i ferit, en aquest cas amb un pal. Ha estat aleshores quan ha seguit la fugida, per intentar escapar dels Mossos d'Esquadra.
Els agents han desplegat un dispositiu en el que també hi han participat unitats d'ordre públic, a banda de les de Seguretat Ciutadana. De fet, la policia ha preparat controls de pas per intentar trobar el jove, en diferents punts de la zona entre les comarques de la Selva i el Vallès Oriental. Al cap de dues hores de l'avís del primer atac, els Mossos han rebut l'avís d'un atropellament. En concret, l'accident ha passat al punt quilomètric 105, en sentit Tarragona.
La policia ha pogut confirmar que es tracta del mateix jove que fugia dels agents, després d'haver atacat la seva família a la casa de Sant Feliu de Buixalleu i la dona i el seu net en una masia propera. Arran del sinistre, s'han activat deu patrulles de la policia, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Arran de les ferides, l'home ha estat traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona on segueix ingressat, mentre que el germà i la mare ja han rebut l'alta mèdica.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu