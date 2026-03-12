Donen l’alta al nen ingressat a la Vall d’Hebron per la deflagració de Porqueres
L'únic ferit que es manté ingressat a la Vall d'Hebron podria rebre l'alta en les properes hores
Eva Batlle
Passades les hores, s’ha confirmat que l’experiment que havien realitzat a l’escola l'Entorn de Porqueres i que va fallar no era el del volcà, com havien informat inicialment fonts properes als fets, sinó un que s’anomena “la serp del faraó”. En aquest cas, dimecres es va barrejar alcohol, sucre i bicarbonat i, per causes que encara s’investiguen, alguna cosa va anar malament i es va produir una deflagració.
Tres nens de 9 anys van resultar ferits per cremades, un dels quals va ser ingressat a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona i ha rebut l'alta aquest migdia. Els altres dos van ser donats d’alta el mateix dia dels fets i, fins i tot, un d’ells va anar a l’escola a visitar els companys malgrat el que havia passat al matí.
Els Mossos d’Esquadra mantenen la investigació oberta per acabar d’aclarir què va succeir.
En què consisteix
L’experiment de la serp del faraó consisteix a encendre una barreja d’alcohol, sucre i bicarbonat. L’alcohol posa en marxa la combustió; la calor descompon el bicarbonat i allibera gasos, mentre que el sucre, en escalfar-se, es caramel·litza, s’infla i acaba transformant-se en una estructura negra de carboni. El resultat és una columna fosca i porosa que recorda una serp. Segons diversos recursos educatius, es recomana fer-lo sobre una base resistent a l’escalfor, com un rajol, damunt d’un petit munt de sorra amb un forat en forma de con i en una zona airejada.
