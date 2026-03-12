Mobilitat
Anar de Barcelona a Sitges en cotxe per la C-32 ja pot sortir més car que un vol d'anada i tornada a Mallorca
Amb els peatges vigents el 2026 i amb la gasolina a 1,679 euros i el dièsel a 1,802, el trajecte pels túnels del Garraf ja competeix amb el preu d'una escapada aèria low cost
El Periódico
Agafar el cotxe per viatjar des de Barcelona fins a Sitges per l'autopista C-32 ja pot sortir més car que agafar un vol d'anada i tornada des del Prat fins a Palma de Mallorca.
Amb els preus actuals del carburant –1,679 euros el litre de gasolina i 1,802 euros el de dièsel aquest dijous– i les tarifes de peatge vigents el 2026, la suma del combustible i del peatge converteix un desplaçament habitual dins de Catalunya, d'uns 40-45 quilòmetres, en una despesa que ja supera algunes ofertes aèries d'anada i tornada.
Peatge i benzinera, la combinació que dispara el preu
El peatge per a turismes entre Barcelona/C-32 i Sitges Nord/C-31 puja aquest any a 8,42 euros per trajecte, segons la taula oficial de tarifes de la concessionària. Això significa que només en peatges, anar i tornar entre la capital catalana i la localitat del Garraf costa 16,84 euros.
A aquesta xifra cal afegir-hi el combustible. Prenent com a referència un turisme mitjà, la despesa total del desplaçament d'anada i tornada entre Barcelona i Sitges se situa entorn dels 25 euros de mitjana, entre peatge i carburant, per a vehicles amb consums habituals. És a dir, un viatge curt per carretera dins de la província ja pot costar més que un bitllet d'avió d'anada i tornada a les Balears.
La comparació crida encara més l'atenció en revisar el mercat aeri. Actualment, es poden trobar vols d'anada i tornada entre Barcelona i Palma de Mallorca des de 20 euros en cercadors com Kayak i Skyscanner, amb preus localitzats per a les pròximes setmanes.
El contrast evidencia el pes que continuen tenint alguns peatges a Catalunya malgrat l'alliberament de bona part de la xarxa d'autopistes els últims anys. La C-32 entre Castelldefels i Sitges, a través dels túnels del Garraf, continua sent un dels casos més clars: un trajecte relativament curt, però amb un cost fix prou elevat per competir amb una connexió aèria low cost.
Bonificacions a la C-32
Una de les formes de reduir la factura és acollir-se a les bonificacions disponibles per a usuaris registrats. La concessionària manté descomptes del 50% en determinats viatges d'anada i tornada fets en dies laborables i en menys de 24 hores amb el mateix origen i destí al tram Castelldefels-Sitges. Per beneficiar-se d'aquesta rebaixa, és obligatori "portar l'App oberta durant tot el teu trajecte, perquè es pugui fer la lectura a les antenes dels accessos".
