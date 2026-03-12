Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta dels docentsAccident aula d'escolaFrancesc-Marc ÁlvaroTorrenteJosep Ramon Cugat
instagramlinkedin

Mobilitat

Anar de Barcelona a Sitges en cotxe per la C-32 ja pot sortir més car que un vol d'anada i tornada a Mallorca

Amb els peatges vigents el 2026 i amb la gasolina a 1,679 euros i el dièsel a 1,802, el trajecte pels túnels del Garraf ja competeix amb el preu d'una escapada aèria low cost

C-32 direcció Garraf.

C-32 direcció Garraf. / GUILLERMO MOLINER / ARCHIVO

El Periódico

Barcelona

Agafar el cotxe per viatjar des de Barcelona fins a Sitges per l'autopista C-32 ja pot sortir més car que agafar un vol d'anada i tornada des del Prat fins a Palma de Mallorca.

Amb els preus actuals del carburant –1,679 euros el litre de gasolina i 1,802 euros el de dièsel aquest dijous– i les tarifes de peatge vigents el 2026, la suma del combustible i del peatge converteix un desplaçament habitual dins de Catalunya, d'uns 40-45 quilòmetres, en una despesa que ja supera algunes ofertes aèries d'anada i tornada.

Peatge i benzinera, la combinació que dispara el preu

El peatge per a turismes entre Barcelona/C-32 i Sitges Nord/C-31 puja aquest any a 8,42 euros per trajecte, segons la taula oficial de tarifes de la concessionària. Això significa que només en peatges, anar i tornar entre la capital catalana i la localitat del Garraf costa 16,84 euros.

A aquesta xifra cal afegir-hi el combustible. Prenent com a referència un turisme mitjà, la despesa total del desplaçament d'anada i tornada entre Barcelona i Sitges se situa entorn dels 25 euros de mitjana, entre peatge i carburant, per a vehicles amb consums habituals. És a dir, un viatge curt per carretera dins de la província ja pot costar més que un bitllet d'avió d'anada i tornada a les Balears.

La comparació crida encara més l'atenció en revisar el mercat aeri. Actualment, es poden trobar vols d'anada i tornada entre Barcelona i Palma de Mallorca des de 20 euros en cercadors com Kayak i Skyscanner, amb preus localitzats per a les pròximes setmanes.

El contrast evidencia el pes que continuen tenint alguns peatges a Catalunya malgrat l'alliberament de bona part de la xarxa d'autopistes els últims anys. La C-32 entre Castelldefels i Sitges, a través dels túnels del Garraf, continua sent un dels casos més clars: un trajecte relativament curt, però amb un cost fix prou elevat per competir amb una connexió aèria low cost.

Notícies relacionades

Bonificacions a la C-32

Una de les formes de reduir la factura és acollir-se a les bonificacions disponibles per a usuaris registrats. La concessionària manté descomptes del 50% en determinats viatges d'anada i tornada fets en dies laborables i en menys de 24 hores amb el mateix origen i destí al tram Castelldefels-Sitges. Per beneficiar-se d'aquesta rebaixa, és obligatori "portar l'App oberta durant tot el teu trajecte, perquè es pugui fer la lectura a les antenes dels accessos".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
  2. Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
  3. Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
  4. Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
  5. La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
  6. Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
  7. D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
  8. Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu

Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros

Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros

EasyJet va transportar 2,5 milions de passatgers a Barcelona i posa el focus a Reus per continuar creixent a Catalunya

EasyJet va transportar 2,5 milions de passatgers a Barcelona i posa el focus a Reus per continuar creixent a Catalunya

Nico Laprovittola es trenca i es perd la temporada amb el Barça

Nico Laprovittola es trenca i es perd la temporada amb el Barça

El carrer de Catalunya on creuar la vorera significa canviar de província, municipi i comarca

El carrer de Catalunya on creuar la vorera significa canviar de província, municipi i comarca

El túnel de Rubí tancarà set setmanes el trànsit de trens de mercaderies per accelerar les obres d’emergència

El túnel de Rubí tancarà set setmanes el trànsit de trens de mercaderies per accelerar les obres d’emergència

El Govern descarta per ara la moratòria antidesnonaments a l’escut social i col·lideix amb els seus socis

El Govern descarta per ara la moratòria antidesnonaments a l’escut social i col·lideix amb els seus socis

El Parlament rebutja prohibir el burca a la via pública, escoles i centres sanitaris

El Parlament rebutja prohibir el burca a la via pública, escoles i centres sanitaris

Els Comuns demanen a Collboni que Barcelona s’uneixi al boicot a ChatGPT pels seus vincles amb Trump

Els Comuns demanen a Collboni que Barcelona s’uneixi al boicot a ChatGPT pels seus vincles amb Trump
Tracking Pixel Contents