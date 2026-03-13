Homenatgen la cuinera assassinada per un pres a Mas d'Enric en el segon aniversari: "Mai tancarem el dol"

Funcionaris del Catllar demanen que a les cuines de les presons no hi hagi reclusos, més seguretat i més personal

Diverses persones participant en la marxa feta al centre penitenciari de Mas d'Enric en l'acte d'homenatge a la cuinera assassinada per un pres en el segon aniversari de l'assassinat / ACN

Mar Rovira (ACN)

El Catllar

Emotiu homenatge per recordar la cuinera assassinada per un pres a la presó de Mas d'Enric el 13 de març de 2024. Treballadors, companys, amics i familiars de la Núria López l'han recordat en un acte aquest divendres quan fa dos anys del seu assassinat. Tots ells han marxat pel recinte de la presó del Catllar i han fet un minut de silenci en la seva memòria.

La Francina, una funcionària del centre penitenciari de Mas d'Enric, ha tornat a reclamar que a les cuines de les presons no hi hagi més reclusos i ha demanat que hi hagi més personal en els mòduls i més seguretat. També ha exigit que tots els treballadors dels centres siguin reconeguts com a autoritat i no només els funcionaris. "El dol no el tancarem mai", ha expressat.

