Investiguen la mort d’un home trobat dijous al vespre dins d’un habitatge a Reus
La troballa va tenir lloc aquest dijous al vespre
ACN
Reus
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home trobat en un habitatge a Reus, segons ha avançat el digital 'El Caso' i han confirmat fonts policials a l'ACN. El cos es va localitzar dijous al vespre, en un habitatge del carrer Sant Antoni Maria Claret de Reus.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía