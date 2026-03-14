Un esquiador ferit greu per una allau a Setcases

La víctima, que va ser traslladada al Trueta, anava amb dues persones més que han resultat il·leses

Bombers rescatant un esquiador en el simulacre d'allau que s'ha fet aquesta setmana a La Molina / Bombers de la Generalitat

ACN

Setcases

Un home va resultar ferit greu mentre feia esquí de muntanya per una allau a Setcases aquest divendres a la tarda. La víctima anava amb dues persones més, que van resultar il·leses, però no va quedar sepultat per la neu.

Fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar efectius dels Bombers, amb un helicòpter dels GRAE i un de medicalitzat del SEM. El ferit va ser traslladat a l'hospital Trueta de Girona en estat greu. L'incident es va produir ahir cap a les set de la tarda a la zona del Pic de la Dona

  1. Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
  2. Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
  3. Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
  4. Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
  5. L’estany de l’Estany reneix per uns dies
  6. Eduard Sallent, excap dels Mossos d'Esquadra, ja té nova feina al sector privat
  7. La normativa per regular l’explotació comercial del llentiscle i el bruc als boscos catalans entrarà en vigor a finals d’abril
  8. Descobreixen barberies a la Seu d'Urgell que servien com a dormitoris il·legals

Desarticulen una xarxa que combinava estafes amoroses i falses inversions immobiliàries

Desarticulen una xarxa que combinava estafes amoroses i falses inversions immobiliàries

Gemma Bes, nutricionista: «L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació»

Gemma Bes, nutricionista: «L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació»

L’adolescència dispara el ‘burnout’ en les mares: “No és que et cremis, és que vius en un forn”

L’adolescència dispara el ‘burnout’ en les mares: “No és que et cremis, és que vius en un forn”

Oriol Maymó, productor de 'Sirât': "'Valor sentimental' viu els Oscars amb molta més pressió que nosaltres"

Oriol Maymó, productor de 'Sirât': "'Valor sentimental' viu els Oscars amb molta més pressió que nosaltres"

Carme Cusí, de Solsonès Obert al Món: "Lamentablement hem de continuar treballant amb projectes solidaris a l'Àfrica i Palestina"

Carme Cusí, de Solsonès Obert al Món: "Lamentablement hem de continuar treballant amb projectes solidaris a l'Àfrica i Palestina"

Orfeó Nova Solsona: vine a cantar caramelles

Orfeó Nova Solsona: vine a cantar caramelles

Llívia activa una captura de talps al Parc de Sant Guillem

Llívia activa una captura de talps al Parc de Sant Guillem
