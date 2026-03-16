Les ciberestafes ja afecta un de cada cinc ciutadans: així et poden enganyar
L'informe de la patronal bancària AEB diu que els ciutadans consideren el sector com el més preparat contra les ciberestafes
Gerard Escaich Folch (ACN)
Un informe publicat per l'Associació Espanyola de Banca (AEB) extreu que un de cada cinc ciutadans espanyols (17,6% dels enquestats) reconeix haver estat víctima d'una ciberestafa amb pèrdua econòmica. D'aquests, el 52,5% van rebre càrrecs no autoritzats a la targeta bancària, el 36,4% per una compra en línia fraudulenta, i el 17,1% van ser enganyats i van pagar per error els ciberdelinqüents. La majoria de les quantitats (39,6%) no arribaven als 100 euros, i un 1,3% diu haver perdut més de 10.000 euros. L'informe publicat per la patronal bancària diu que els ciutadans consideren els bancs com les institucions més preparades per protegir-los de les ciberestafes (28,3%), per davant dels cossos de seguretat (18,8%) i les tecnològiques (14%).
L'informe publicat aquest dilluns després de 3.956 entrevistes també demostra que el 15,7% dels enquestats no ha percebut cap amenaça (9,8% el 2023). Tot i això, el 65,4% (73,1%) diu haver rebut missatges sospitosos amb contingut estrany, enllaços a webs fraudulentes o arxius adjunts dubtosos.
En canvi, l'única amenaça que ha augmentat del 42,4% al 49% han estat les trucades telefòniques de suposades entitats bancàries, empreses conegudes o institucions públiques. La diferència més gran entre el 2023 i l'informe del 2026 és la caiguda en gairebé 9 punts percentuals, dels contactes de desconeguts a través de les xarxes socials (34,6% al 25,1%).
De les persones víctimes d'una ciberestafa, el 81,8% l'han denunciat, la majoria (85,1%) al banc, i després a la policia (71%). La majoria de les denúncies les presenten dones grans.
En termes de perillositat, el 92,7% dels enquestats, creu que un ciberatac té un perill d'un 7 o més (sobre 10), i la mitjana se situa en el 8,9, quan l'any 2023 era del 8,3. Tot i això, només sis de cada deu persones creu que és molt o bastant probable que siguin víctimes d'una estafa o un atac en línia amb alguna conseqüència econòmica.
Les contasenyes no es canvien
Segons l'informe de l'AEB, el 52,5% de la ciutadania, reconeix no haver canviat mai les contrasenyes.
L'informe encarregat per la patronal bancària ressalta que la majoria consideren que els bancs són els que millor informen (43%), molt per sobre del 18,8% dels cossos de seguretat, i el 14% dels mitjans de comunicació.
Els enquestats valoren en un 7,1 de 10 el sector bancari per a protegir les dades personals, per davant de les institucions públiques (6,9), les plataformes de compra per internet (6,2), les de streaming (5,5) o les xarxes socials (4,8).
Els usuaris, segons l'informe, atorguen aquesta nota per l'experiència amb la banca digital. Els bancs afirmen que la majoria dels ciutadans creu que la seva entitat es "preocupa" per les seves dades. L'estudi situa la percepció de seguretat en operar amb la banca digital en un 79,7%.
L'operativa digital amb la qual els espanyols se senten més segurs és a l'hora d'enviar diners a una altra persona, a través de Bizum (49,7%), molt per sobre dels pagaments amb targeta (15,8%) o les transferències bancàries des de l'aplicació mòbil (11,5%).
