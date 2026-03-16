Accident
L’esfondrament que ha paralitzat un carrer de Sabadell: comerços sense data per reobrir
L'Ajuntament activa un dispositiu per reallotjar els afectats que ho necessitin
ACN
L'ensorrament parcial d'una casa al carrer de la Rosa de Sabadell obligarà a desallotjar dos edificis adjacents a la finca. Així ho van assegurar els Bombers de la Generalitat, davant del risc que alguna altra part de l'immoble acabi "col·lapsant". Així mateix, dos locals d'oficines i diversos establiments comercials no podran aixecar la persiana dilluns. Els bombers van rebre l'avís a les 18.32 hores d'aquest diumenge 15 de març, i fins al punt s'hi van desplaçar sis dotacions, entre elles el Grup d'Estructures Col·lapsades. Una persona ha resultat ferida lleu i ha estat traslladada al Parc Taulí. L'Ajuntament ha activat un dispositiu per reallotjar els afectats que ho necessitin i ha afirmat que no té constància de cap expedient urbanístic previ sobre la finca.
Joan Gallart, cap d'intervenció de guàrdia dels Bombers de la Generalitat, ha explicat que la finca afectada és un edifici del 1.800 amb planta baixa, un pis i unes golfes. Ha detallat que la façana és de paret de tàpia, un material que funciona com una barreja de materials premsats i que, en entrar-hi aigua, s'expandeix, perd cohesió i deixa de poder sostenir les bigues dels forjats. Així, ha indicat que després de l'ensorrament parcial, "tot el que se sosté amb aquesta façana ara està en un estat de voladís".
El cap de guàrdia ha manifestat la seva preocupació pel risc que altres parts de l'immoble acabin col·lapsant: "Temem que pugui caure una altra part de la façana o la coberta frontal, que té dos vessants, un cap a l'interior i l'altre cap al carrer. Ens preocupa que pugui col·lapsar cap endavant", ha indicat.
Desallotjament preventiu
Gallart ha dit que els bombers han estudiat la possibilitat de fer un desenrunament o estabilitzar l'immoble durant la nit, però han conclòs que no és segur i que el més adequat és desallotjar els edificis adjacents. Per això, ha assenyalat, s'han posat en contacte amb els veïns de les finques d'habitatges que limiten amb la casa ensorrada i amb els propietaris dels comerços i oficines que hi ha a l'entorn. "Estem informant tot el veïnat perquè, tot i que l'estructura d'aquests immobles no està en mal estat, els accessos sí que estan compromesos i no s'hi pot entrar ni sortir fins que la situació no es resolgui".
L'Ajuntament activa un dispositiu per reallotjar els afectats
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha assegurat que l'Ajuntament ja té a punt els dispositius necessaris per reallotjar les famílies afectades "els dies que sigui necessari fins que es pugui resoldre la situació". També ha indicat que els tècnics d'urbanisme s'han posat en contacte amb la propietat per assegurar l'edifici amb els Bombers, retirar la runa i recuperar el trànsit del carrer. L'alcaldessa ha destacat que no hi ha constància de cap expedient urbanístic obert previ sobre l'immoble.
Pel que fa a la persona ferida, l'alcaldessa ha dit que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Segons els Bombers, la víctima ha estat impactada per part de la runa de l'edifici mentre intentava refugiar-se en una botiga del davant de la finca.
Tot i que les causes del succés s'hauran d'investigar, els Bombers han explicat que hi han influït l'antiguitat de l'edifici i les pluges dels últims mesos, que han permès l'entrada d'aigua i l'estovament de l'estructura.
Fonts de la família propietària, on antigament hi havia l'emblemàtica merceria Homedes, han explicat que feia temps que intentaven vendre l'immoble, però el seu deteriorament i la protecció de la façana havien complicat l'operació.
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- La consellera Paneque: 'El refugi del Niu de l'Àliga s'adapta a les condicions del present, més sostenible i més accessible”
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- El 'bosc de conte de fades' amb rius i salts d'aigua a l'Anoia
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Hisenda posa el focus en els regals de Reis, Nadal i aniversaris: quins s’han de declarar i quins no