Successos
Detingut un fals mecànic a Sabadell que enganyava gent gran amb reparacions inexistents
El sospitós simulava avaries mecàniques i demanava diners per arranjaments que no feia
Germán González
El passat 13 de març, agents de paisà dels Mossos d'Esquadra de Sabadell van detenir un home de 20 anys que simulava ser un mecànic per estafar persones de la tercera edat, ja que els demanava diners per reparacions que no havia fet. Els policies van aconseguir evitar que una víctima perdés 900 euros.
El detingut actuava juntament amb un altre home, que feia aturar conductors alertant-los d'una falsa avaria al vehicle. Era aleshores quan el fals mecànic simulava una reparació estirant-se sota el cotxe per donar versemblança a l'engany. El divendres 13 de març, van fer aturar un ancià i el van convèncer que el vehicle patia una avaria greu. Un cop feta la falsa "reparació", li van reclamar 900 euros.
Com que no disposava d'efectiu, l'ancià es va dirigir a una oficina bancària, on va poder explicar els fets a una treballadora que va alertar els Mossos. Una patrulla de la unitat Fura, agents de paisà, es va activar immediatament, va localitzar els sospitosos a la zona i va identificar un home amb les mans tacades de greix, que coincidia plenament amb la descripció facilitada per la víctima.
En comprovar que el 'fals mecànic' tenia antecedents per delictes d'estafa amb el mateix modus operandi, els agents el van detenir. L'arrestat va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sabadell el dissabte 14 de març acusat d'un intent d'estafa.
