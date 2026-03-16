Enxampat a 182 km/h a l’N-260: un control el capta a més del doble de la velocitat permesa a Guils de Cerdanya

El jove de 26 anys va ser arrestat per assegurar la seva posada a disposició judicial

El cotxe captat a 182 km/h a l'N-260 aquest diumenge

El cotxe captat a 182 km/h a l'N-260 aquest diumenge / Mossos d'Esquadra

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest diumenge un conductor de 26 anys per circular a 182 km/h en un tram limitat a 80 a la N-260, a Guils de Cerdanya. Els fets van tenir lloc durant un control de velocitat instal·lat a l’altura del punt quilomètric 181 de l’Eix Pirinenc. El jove circulava a més del doble de la velocitat permesa i va ser captat pels radars del dispositiu cap a tres quarts d’una del migdia.

Els Mossos el van acabar detenint per assegurar la seva posada a disposició judicial, ja que no resideix a l’Estat. Se l’acusa d’un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. Aquest dilluns al matí ha passat a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.

