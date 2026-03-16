Enxampat a 182 km/h a l’N-260: un control el capta a més del doble de la velocitat permesa a Guils de Cerdanya
El jove de 26 anys va ser arrestat per assegurar la seva posada a disposició judicial
Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest diumenge un conductor de 26 anys per circular a 182 km/h en un tram limitat a 80 a la N-260, a Guils de Cerdanya. Els fets van tenir lloc durant un control de velocitat instal·lat a l’altura del punt quilomètric 181 de l’Eix Pirinenc. El jove circulava a més del doble de la velocitat permesa i va ser captat pels radars del dispositiu cap a tres quarts d’una del migdia.
Els Mossos el van acabar detenint per assegurar la seva posada a disposició judicial, ja que no resideix a l’Estat. Se l’acusa d’un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. Aquest dilluns al matí ha passat a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- La consellera Paneque: 'El refugi del Niu de l'Àliga s'adapta a les condicions del present, més sostenible i més accessible”
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- El 'bosc de conte de fades' amb rius i salts d'aigua a l'Anoia
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Hisenda posa el focus en els regals de Reis, Nadal i aniversaris: quins s’han de declarar i quins no