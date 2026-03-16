INVESTIGACIÓ
Les gravacions als assassins de Francisca Cadenas: «No la trobareu»
L’UCO de la Guàrdia Civil va col·locar micròfons a la casa i els cotxes dels dos germans ara a la presó per l’assassinat de la dona a Hornachos (Badajoz)
El Julián continuava «sexualitzant» la víctima vuit anys després: «Estava bona, ¿eh?». El seu germà gran li retreia la seva «obsessió» amb la veïna: «Tot el dia fun, fun, fun… la Francisca… L’havies de punxar»
Luis Rendueles
Julián González i el seu germà Manuel són a la presó pel segrest i assassinat de la seva veïna, Francisca Cadenas. El crim va passar la nit del 9 de maig del 2017 a Hornachos (Badajoz) i l’UCO de la Guàrdia Civil va trobar les restes de la dona l’11 de març a la casa dels germans González. En l’èxit de la investigació van tenir un paper rellevant les converses i els monòlegs gravats als dos sospitosos durant els últims mesos, alguns dels quals estan inclosos en el sumari al qual ha tingut accés el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica.
L’UCO va gravar una conversa en la qual el Julián diu al seu germà: «Això del racó és el que més mal rotllo m’està donant». Els investigadors creuen que es refereix al lloc on els dos germans tenien ocultes les restes de la Francisca
Els agents van col·locar micròfons a la casa i els cotxes del Julián i el Manuel. Van comprovar que en algunes de les gravacions ells continuaven fent referència a «zones íntimes del cos» de la Francisca, la víctima, gairebé nou anys després del crim. «Quan l’investigat (Julián) recorda la desapareguda, ho fa en un context sexualitzat, parlant a més sempre en temps verbals passats i aportant una descripció gràfica de les parts íntimes de la Francisca», escriuen els investigadors de l’UCO en els seus informes al jutge del tribunal d’instància número 1 de Villafranca de los Barros.
«Francisca, ¿on vas?»
En aquesta línia, el 4 de febrer del 2025, el Julián va sortir de casa seva i va veure diversos cartells amb la fotografia de Francisca Cadenas que havien deixat a la porta de casa seva i sobre el seu cotxe. Quan va entrar al vehicle, amb el cartell a la mà i indignat, el Julián comença a parlar de les parts íntimes de la dona i murmura: «A veure, Francisca, ¿on vas?».
Aquell mateix dia, l’acusat de matar la seva veïna porta al seu cotxe un company de feina, un immigrant. Els micròfons col·locats per la Guàrdia Civil registren la conversa entre tots dos. El Julián encara conserva el cartell de la desapareguda amb la imatge de la Francisca i comenta al seu amic:
-Mira la que va desaparèixer al meu carrer, si vols veure la seva cara.
Se sent el soroll d’un paper i el Julián continua parlant de la Francisca. Quan el seu amic li fa preguntes, ell respon enfadat: «És veïna meva, collons, ¿com no l’he de reconèixer?». El presumpte assassí fa llavors comentaris vexatoris sobre la Francisca, la seva família i altres dones.
«Cosifica les dones»
La conversa continua i el Julián parla despectivament de les dones, «les cosifica», segons els investigadors. El Julián arriba a dir al seu amic, no se sap si en al·lusió a l’enrenou al poble per la desaparició de Francisca Cadenas: «Al teu país… allà amb les mores no hi ha problema, es posen una miqueta tontes, els hi fots dues hòsties».
L’endemà, el 5 de febrer del 2025, encara amb el cartell de la Francisca al seu cotxe, el Julián parla sol dins del seu cotxe: «No trobareu res, no la trobareu, no la trobareu. Que li donin pel cul [sic]».
Mesos després, el 7 de maig del 2025, la família de la Francisca i altres veïns assisteixen a la col·locació d’una placa amb el nom «Travessia Francisca Cadenas» al carreró on va desaparèixer la dona. El Julián, que viu al costat, ho comenta amb el seu germà: «Me la sua», li respon el Manuel. Poc després, el Julián, ja sol, entra al seu cotxe sense saber que l’estan gravant, i diu en alt: «Avinguda Francisca Cadenas. Estava bona, ¿eh?» .
(La gravació continua amb l’home fent referències explícites a zones íntimes de la víctima, que no reproduïm aquí).
«Relacions no consentides»
L’altre acusat, Manuel González, també va ser gravat al seu cotxe, des del juliol del 2025. En aquests «soliloquis», com els defineix la Guàrdia Civil, el germà gran retreu al petit la seva fixació amb la veïna. Així, el 28 d’octubre del 2025, el Manuel, després de parlar amb el seu germà, murmura al seu cotxe: «O l’havies de punxar… Tot el dia fun, fun, fun… la Francisca’, en al·lusió a «una certa obsessió del Julián amb la Francisca», segons la interpretació de la Guàrdia Civil.
Els investigadors de l’UCO conclouen que «el Julián hauria fet partícip anteriorment el Manuel de la seva intenció de mantenir relacions sexuals amb la Francisca» i que el Manuel «podria estar fent referència a una possible agressió física del Julián contra la Francisca o bé les presumptes relacions sexuals no consentides que el seu germà hauria pogut mantenir amb la desapareguda aquella nit». Com va revelar aquest mitjà, aquell 9 de maig del 2017 la Francisca va ser assassinada i sepultada amb les mans lligades i despullada de cintura cap avall.
«Ho han de demostrar»
La pressió i la vigilància sobre els dos germans va augmentar a principis del mes de març. I els dos sospitosos la sentien i en parlaven quan se sentien sans i estalvis, gairebé sempre dins del seu cotxe. Així, el 4 de març, el Manuel prova de calmar el Julián i li diu: «Ho han de demostrar, el que sigui ho han de demostrar».
En una altra gravació intervinguda el 7 de març, el Manuel parla amb un amic davant el rumor al poble que els investigadors estan a punt de detenir els assassins. L’home critica l’UCO i afirma que «van a cegues, com un pollastre sense cap». Aquell mateix dia, el Manuel insisteix que els investigadors «estan més perduts que el barco de l’arròs».
«Van a buscar-te, i ja està»
Els guàrdies civils fan una reconstrucció de la desaparició de la Francisca el 7 de març. El poble no parla de res més. El crim es resoldrà. Detindran els culpables. Els germans González parlen de nou al seu cotxe. «Van a buscar-te, van a buscar-te», comenta el Julián al seu germà gran, que el corregeix: «Van a buscar-nos».
La conversa continua i el Manuel prova de calmar el seu germà: «Juli, no te mengis el cap. Estan buscant però no tenen cap prova ni res i estan intentant rascar on sigui, buscar proves sense motiu, sense res de res».
«Això del racó m’està donant mal rotllo»
Els guàrdies civils estan convençuts que ells són els culpables de la desaparició de la Francisca. I una altra conversa entre els germans els acaba de convèncer que el cadàver de la dona pot estar encara a la casa. «Això del racó és el que més mal rotllo m’està donant», assegura el Julián al seu germà. «Juli, no comencis a menjar-te el cap…», li adverteix el Manuel, que l’interromp perquè no continuï parlant.
Els investigadors de l’UCO escriuen al jutge: «Resulta molt rellevant la preocupació mostrada pel Julián» sobre «allò del racó» i afirmen que l’investigat es podria estar referint «directament al lloc on podrien tenir ocultes les restes de Francisca Cadenas».
Pocs dies després d’aquesta conversa, l’11 de març, els guàrdies civils van entrar a la casa dels germans González i van trobar el «racó», sota el pati, on, des d’aquella nit de maig del 2017, hi havia les restes de la dona desapareguda, Francisca Cadenas.
