Violència urbana
Onada d’agressions per empentes al Japó: l’inquietant auge dels bumping man’ que afecta el 14% de la població
El Periódico
Un vídeo gravat en el famós encreuament del barri de Shibuya, a Tòquio(Japó), ha tornat a posar en el centre del debat el país nipó i el fenomen conegut com a ‘butsukari’, una forma d’agressió en què una persona empeny deliberadament una altra en llocs públics freqüentats.
Les imatges, que s’han fet virals a les xarxes socials i superen el milió de visualitzacions a Instagram en tot just un parell de setmanes, mostren una nena que posa somrient mentre fa el senyal de la pau davant la càmera. Segons després, una dona que porta mascareta quirúrgica l’empeny per darrere i la tira a terra, abans de continuar caminant sense aturar-se. El vídeo va ser gravat per la mare de la menor.
L’incident va passar el 25 de febrer en un dels passos per a vianants més transitats del món. La majoria dels comentaris a les xarxes socials condemnen el comportament de l’agressora, tot i que alguns usuaris qüestionen el fet que mare i filla s’aturin enmig d’una intersecció tan freqüentada a fer-se unes fotografies.
Un fenomen que va guanyar visibilitat el 2018
El cas es considera un dels exemples més visibles dels anomenats ‘butsukari otoko’ –que es pot traduir com a «homes que empenyen»–, una sèrie d’agressions en les quals persones envesteixen deliberadament vianants desprevinguts en estacions de tren, carrers o espais molt transitats.
Tot i que el terme es va popularitzar per descriure agressors masculins, també s’han registrat incidents protagonitzats per dones, com és el cas.
El fenomen va començar a cridar l’atenció pública el 2018, quan es va difondre un vídeo en què un home empenyia deliberadament diverses dones a l’estació de Shinjuku, també al Japó, l’estació ferroviària més freqüentada del món, segons el diari britànic ‘The Guardian’.
Casos anteriors
Des d’aleshores, se n’han registrat diferents casos. El maig de l’any passat, un professor de 59 anys va ser detingut a la ciutat japonesa de Fukuoka, acusat d’agredir diversos transeünts colpejant-los amb el bolso mentre caminava.
Aquest tipus d’agressió pot castigar-se al Japó amb fins a dos anys de presó o una multa màxima de 300.000 iens (una mica més de 1.600 euros), tot i que les penes augmenten si es produeixen lesions.
També s’han denunciat incidents als voltants de l’estació de Tamachi, a Tòquio. En un, una dona va ser colpejada amb tanta força que va patir fractures a les costelles.
Com a mesura preventiva, les autoritats van establir carrils delimitats per pilons per ordenar el flux de vianants en els accessos a l’estació.
Un problema sense estadístiques oficials
La falta de dades oficials dificulta dimensionar el fenomen, però, segons ‘The Guardian’, una enquesta realitzada el 2024 a 21.000 persones va revelar que el 14% va afirmar haver sigut víctima de ‘butsukari’. A més, un 6% va dir haver presenciat una agressió i un 5% va assegurar haver viscut les dues situacions.
En molts casos, els presumptes agressors aprofiten la densitat de les multituds per barrejar-se entre els vianants i evitar ser identificats. Algunes víctimes, a més, ni tan sols són conscients que han sigut empeses deliberadament.
Estrès social i tensions de gènere
Els experts assenyalen que el fenomen pot estar relacionat amb tensions socials i canvis en les dinàmiques de gènere. El sociòleg Kiryu Masayuki, professor de la Universitat japonesa de Toyo i especialista en psicologia criminal, ha descrit aquest comportament com «un reflex de la societat moderna».
Segons l’acadèmic, algunes persones utilitzen aquest tipus d’agressions com una manera d’alliberar frustració en un context marcat per la incertesa laboral i la transformació dels rols tradicionals de masculinitat.
L’auge del turisme al Japó també ha afegit pressió a zones molt visitades de ciutats com Tòquio, Kyoto o Osaka. Multituds de visitants se solen aturar en llocs emblemàtics per gravar o fer fotografies per a xarxes socials, cosa que incrementa la congestió en espais ja per si mateix molt transitats.
L’incident viral de Shibuya
Després de l’incident de Shibuya, l’ambaixada xinesa a Tòquio ha recomanat als seus ciutadans mantenir distància amb altres vianants en llocs freqüentats i evitar l’ús del telèfon mòbil mentre caminen.
La nena que apareix al vídeo, d’origen taiwanès, segons el diari britànic, no va resultar ferida. La seva mare va explicar posteriorment que havia gravat sense adonar-se’n una «escena aterridora». També va assegurar haver rebut crítiques i insults a internet per fer fotos de la seva filla enmig del pas de vianants.
Fotografies en la intersecció
La dona va reconèixer que potser va ser poc acurada amb el flux de vianants, tot i que va insistir que no estava incomplint les normes de trànsit. Segons va explicar, va seguir recomanacions publicades en xinès al portal turístic ‘Go Tokyo’, gestionat per l’oficina de turisme de la capital japonesa, que indica als visitants que fins i tot poden aturar-se en la intersecció per fer fotografies.
No obstant, la pàgina web en castellà del mateix portal turístic recomana «fotografiar des de dalt la horda de vianants».
