A judici per assetjar una “gamer” i experta en videojocs: “Mentiria si digués que no em provoca morbo la idea de violar una feminista”
El fiscal reclama dos anys de presó per un delicte d’odi contra la persona que va humiliar a les xarxes socials a Marina Amores, coneguda com a “Blissy”.
J. G. Albalat
La “gamer” Marina Amores, més coneguda com a “Blissy”, és l’autora del llibre Play Like A Girl, en què relata les desigualtats i els reptes que les dones afronten al sector dels videojocs, del qual és una famosa divulgadora. Ella mateixa ha patit aquesta discriminació, especialment a les xarxes socials. El pròxim dimecres, un home internauta acusat d’haver-la assetjat durant tres anys amb insults i fins i tot amenaces de violació seurà al banc dels acusats a l’Audiència de Barcelona.
La fiscalia reclama per a ell, per un delicte d’odi, dos anys de presó, multa, la inhabilitació durant set anys per exercir un ofici educatiu, la prohibició d’acostar-se a la víctima, el pagament d’una indemnització de 3.000 euros i el tancament dels seus comptes. L’escrit del ministeri públic és contundent: l’home no només la denigrava a ella, sinó “al col·lectiu de dones pel simple fet de ser-ho”.
Entre 2019 i 2020, Amores va patir l’assetjament de l’acusat, que va obrir fins a 12 perfils diferents a les xarxes socials amb l’objectiu d’humiliar-la, “negant-li el lloc al sector dels videojocs que li pogués correspondre”, recull el fiscal, “pel simple fet de ser dona”, gènere que l’imputat “menysprea”. L’escrit d’acusació recorda, precisament, que l’autora del llibre Play Like A Girl s’ha dedicat, com a periodista, a denunciar les actituds masclistes que detectava.
“Reflex d’aquest menyspreu”, relata l’acusació pública, són els continguts que l’acusat va publicar des dels seus comptes en què Marina Amores era usuària i que comptaven amb més de 2.000 seguidors. “Guiat per sentiments de rebuig i animadversió” cap a la divulgadora i ‘gamer’ pel seu gènere i cap a totes les dones, l’imputat va divulgar continguts en què la menyspreava, considerant-la inferior i la “cosificava”, reafirmant “la seva supremacia masclista”.
“Estàs desnodrida, pobreta”
Els missatges estan plens de menyspreu i insults masclistes. “Jo et conec, ets la típica mal follada [...], i no pel fet de ser lesbiana, sinó per ser una amargada, jajaja, desmenteix-ho doncs. Dades, no opinió”, va escriure l’agost de 2019 l’acusat des d’un compte que, finalment, va ser suspès, segons la fiscalia. Mesos després, amb un altre nom d’usuari, va tornar a la càrrega: “Està desnodrida, la pobreta [...] Li clavo un cop de cap que la llenço de tornada a Júpiter si la veig”. Aquest compte també va ser tancat, igual que un altre on l’acusat suposadament escrivia: “Et fotria una embestida entre cella i cella que et treuria la ximpleria del feminisme al moment i et deixaria aquells galtes tremolant una setmana sencera... Quin horror”.
Però hi ha més —molts més— missatges carregats de violència i misogínia. Per exemple: “Mentiria si digués que no em provoca morbo la idea de violar una feminista”, “l’únic que heu aportat les dones als videojocs és prostitució virtual”, “Tenir relacions sexuals amb una dona inconscient es consideraria violació? (…) si jo oblido el que ha passat i ella no ho sap, tècnicament no l’he violat” o “Et violava borratxa, les femelles fora de si són més saboroses”.
“He emmalaltit a causa del 8M”
L’acusat, precisa la fiscalia, va anar repetint missatges similars al llarg del temps i des de diferents noms d’usuari, alguns d’ells carregats de política, com aquest durant la pandèmia del covid: “I que consti que he emmalaltit a causa del 8M i del govern comunista que tant doneu suport i que no va frenar el virus a temps. Sou còmplices de cada mort i infecció, progressistes”. O aquest: “La prohibeixen perquè l’àvia va morir dies després de celebrar-se el 8M anterior i a tu t’és igual perquè l’únic que t’importa és fomentar l’odi cap a l’home per demanar subvencions. ASSASSINA”. El compte de la divulgadora fins i tot va rebre al març de 2021 la foto d’un penis erecte amb el missatge: “Petons”.
La fiscalia considera que l’acusat, a “través de l’exposició pública humiliant”, va ferir l’“amor propi menyscabant la seva dignitat”, perseguia no només humiliar la víctima i el col·lectiu de dones, “pel simple fet de ser-ho”, sinó que també pretenia perjudicar-la “en el lliure exercici del seu dret a comunicar-se i a desenvolupar lliurement la seva activitat laboral, alterant greument la seva vida quotidiana”.
