Mor el conductor d'un cotxe en un xoc frontal amb un camió de Bombers que tornava d'un servei
L'accident ha deixat també tres persones ferides i el camió ha quedat bolcat en sentit contrari
ACN
El conductor d'un turisme ha mort aquest dilluns després de xocar frontalment contra un camió de Bombers a la C-65 a Cassà de la Selva. El sinistre s'ha produït pels volts de tres quarts de set del matí, quan el camió de Bombers, que ha quedat bolcat en sentit contrari, tornava d'un servei. A conseqüència de la topada ha mort el conductor i únic ocupant del cotxe. En l'accident s'hi ha vist implicat un segon turisme i dos dels ocupants han quedat ferits menys greus i un altre en estat lleu. Tots ells han estat traslladats a l'hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta de Girona. Per l'accident s'ha activat el servei de suport psicològic del SEM, a més de vuit dotacions dels Bombers i quatre dels Mossos d'Esquadra.
Quant a l'afectació viària, la C-65 continua tallada totalment al punt de l'accident i es fan desviaments senyalitzats.
