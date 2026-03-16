Els Mossos 'cacen' un motorista dos dies consecutius duplicant la velocitat permesa a la C-62

En una de les vegades circulava a 187 km/h en un tram de 90 d'aquesta carretera

Imatge de les dues captures del excès de velocitat del motorista. / Mossos

Germán González

Barcelona

Els dies 21 i 22 de febrer passat, agents de l'Àrea Regional de Trànsit del Sector de Vic dels Mossos d'Esquadra van detectar una motocicleta circulant amb excés de velocitat per la carretera C-62. En un tram en què únicament es pot anar a 90 km/h, un motorista, de 61 anys, va superar el límit de molt tots dos dies de manera consecutiva, fins al punt que els policies el van denunciar per un delicte contra la seguretat viària a més de sancionar-lo per una infracció administrativa per excés de velocitat.

En el primer control, el 21 de febrer cap a les cinc de la tarda, una patrulla de trànsit que estava fent un control de velocitat a la carretera C-62, a l'altura del terme municipal d'Olost, va detectar una motocicleta circulant a 187 km/h. En aquell punt la velocitat màxima permesa és de 90 km/h, per la qual cosa el conductor superava de més del doble el límit establert.

L'endemà, 22 de febrer, la mateixa motocicleta va ser detectada de nou circulant pel mateix tram a 141 km/h, també per sobre del límit permès. En cap dels dos casos els agents no van poder aturar el vehicle en aquell moment.

Després d'una investigació, el 7 de març els Mossos van localitzar el conductor i li van comunicar que quedava denunciat en dues ocasions: penalment, per conduir a una velocitat penalment punible en la infracció del 21 de febrer, i administrativament, per l'excés de velocitat de l'endemà. Haurà de comparèixer al jutjat quan sigui requerit, a més de pagar la multa.

